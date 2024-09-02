Російські окупанти провели "антитерористичні навчання" для українських дітей на ТОТ Херсонщини

Бойовики росгвардії провели так зване "антитерористичне навчання" для українських дітей на тимчасово окупованих територіях Херсонщини.

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

За легендою окупантів, дітей начебто захопили "українські нацисти".

"Таким чином окупанти моделювали свідомість маленьких дітей в систему, де українці вороги, а росіяни визволителі. "Навчання" відбулось в одній зі захоплених шкіл Херсонщини без попередження для батьків. Таким чином відмовитись від участі змоги не було", — зазначають у спротиві.

Кремль продовжує знищувати самоідентифікацію української нації в українських дітей, продовжуючи розповсюджувати російську пропаганду на тимчасово окупованих територіях України.

Центр національного спротиву закликав повідомляти про всіх дотичних до цього злочину.