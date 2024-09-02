Сталася авіакатастрофа у Харківському університеті Повітряних сил. Є загиблі
Сталася авіакатастрофа у Харківському університеті Повітряних сил. Є загиблі
Кислиця натякнув на можливу смерть Лаврова
Кислиця натякнув на можливу смерть Лаврова
​​Про наступ ворога на Покровському напрямку
​​Про наступ ворога на Покровському напрямку
На Камчатці знайшли уламки гелікоптера, який учора зник із 22 особами на борту
На Камчатці знайшли уламки гелікоптера, який учора зник із 22 особами на борту
Ворог атакував Київ. Є падіння уламків у різних районах, пошкоджено станцію метро
Ворог атакував Київ. Є падіння уламків у різних районах, пошкоджено станцію метро
Deep State: начштабу Сил безпілотних систем призначили звільненого з ВМС за неналежну роботу Романа Гладкого
Deep State: начштабу Сил безпілотних систем призначили звільненого з ВМС за неналежну роботу Романа Гладкого
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Синоптики розповіли, де у понеділок падатимуть дощі
Синоптики розповіли, де у понеділок падатимуть дощі
«Людолови» Зінаїди Тулуб: історичний роман з трагічною долею
«Людолови» Зінаїди Тулуб: історичний роман з трагічною долею
ГоловнаСуспільствоВійна

Російські окупанти провели "антитерористичні навчання" для українських дітей на ТОТ Херсонщини

За легендою дітей захопили "українські нацисти"

Російські окупанти провели "антитерористичні навчання" для українських дітей на ТОТ Херсонщини
Фото: Центр національного спротиву

Бойовики росгвардії провели так зване "антитерористичне навчання" для українських дітей на тимчасово окупованих територіях Херсонщини.

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

За легендою окупантів, дітей начебто захопили "українські нацисти". 

"Таким чином окупанти моделювали свідомість маленьких дітей в систему, де українці вороги, а росіяни визволителі. "Навчання" відбулось в одній зі захоплених шкіл Херсонщини без попередження для батьків. Таким чином відмовитись від участі змоги не було", — зазначають у спротиві.

Кремль продовжує знищувати самоідентифікацію української нації в українських дітей, продовжуючи розповсюджувати російську пропаганду на тимчасово окупованих територіях України.

Центр національного спротиву закликав повідомляти про всіх дотичних до цього злочину.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies