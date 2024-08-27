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На ТОТ Херсонщини росіяни зганяють місцеве населення на пропагандистську виставку

З вересня виставку примусово відвідають також школярі.

На ТОТ Херсонщини росіяни зганяють місцеве населення на пропагандистську виставку
На ТОТ Херсонщини росіяни зганяють місцеве населення на пропагандистську виставку (ілюстративне фото)
Фото: vgoru.org

Росіяни відкрили на тимчасово окупованих територіях Херсонської області нову виставку з примусовим відвідуванням.

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

Виставка має назву “Росія – моя історія”, її відвідування безкоштовне. Окупаційні адміністрації організували тури бюджетників на виставку. З вересня виставку примусово відвідають також школярі.

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“На виставці в кращих традиціях пропаганди відвідувачам розповідають викривлене кремлівське бачення історії щодо існування “окремої цивілізації” з центром у Москві та заперечують існування підкорених кремлем етносів”, - йдеться у повідомленні.

Центр національного спротиву закликав повідомляти про тих, хто допомагає окупантам в організації відвідин виставки.

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