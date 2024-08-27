Бєлоусов, де резерви?
Бєлоусов, де резерви?
Ворог вдарив по енергетиці. У містах були екстрені відключення та перебої з водою (доповнено)
Ворог вдарив по енергетиці. У містах були екстрені відключення та перебої з водою (доповнено)
У Вінницькій області спрацювала ППО
У Вінницькій області спрацювала ППО
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Зеленський скликає на понеділок нараду через зрадників і втікачів із України
Зеленський скликає на понеділок нараду через зрадників і втікачів із України
Нардепи опублікували список колег, які не підтримали заборону РПЦ (доповнено)
Нардепи опублікували список колег, які не підтримали заборону РПЦ (доповнено)
«Конотопська відьма»: як з хорошого мему зробити погане кіно
«Конотопська відьма»: як з хорошого мему зробити погане кіно
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Оксана Баюл-Фаріна, перша олімпійська чемпіонка України: «Зараз я знаходжуся в США, але моє серце – в Дніпрі»
Оксана Баюл-Фаріна, перша олімпійська чемпіонка України: «Зараз я знаходжуся в США, але моє серце – в Дніпрі»
ГоловнаСуспільствоЖиття

Міноборони спростило облік військового майна

Відомство внесло ключові зміни у три накази.

Міноборони спростило облік військового майна
Катерина Черногоренко
Фото: Міноборони

Облік військового майна стане простішим. Міністерство оборони внесло зміни у три відповідні накази: №232, №300 та №440.

Про це повідомила пресслужба оборонного відомства. 

Зазначається, що зміни у ці накази скасовують цілу низку бюрократичних норм, а частину паперової роботи можна буде виконувати у цифровому форматі. Це пришвидшить внутрішні процеси, заощадить час на службу і полегшить роботу військовим.

"Нові зміни у накази Міністерства оборони надалі звільняють нас від паперової і повільної армії", – зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Що змінюється:

  • скасовуються 16 неінформативних паперових книг і журналів. Наприклад, книги обліку руху осіб, що харчуються, чи журнал обліку мила;
  • скасовуються стелажні ярлики та штабельні картки для більшості складів;
  • атестати на харчування та майно військовослужбовців можна буде набрати на комп'ютері і роздрукувати. Раніше це були бланки суворої звітності, які писались від руки при переміщеннях військових;
  • скасовуються комісії для приймання-передачі військового майна;
  • скасовується звірка і ведення журналів результатів звірки обліку військового майна між військовими частинами і органами військового управління, що працюють у інформаційно-комунікаційних системах. Цими даними можна буде обмінюватися у цифровому вигляді.
  • дозволяється використовувати кваліфіковані електронні підписи та печатки при оформленні первинних документів та веденні обліку військового майна.
  • У лютому цього року були внесені перші зміни у наказ № 440. Вони дозволили вести облікові регістри та допоміжні документи в електронній формі.

Нещодавно міністерство оборони повідомило, що запроваджує нові правила подання та розгляду рапортів військових.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies