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Росії дозволять брати участь у другому Саміті миру, інакше може відмовитися велика кількість країн

До листопада Україна та партнери підготують план. 

Росії дозволять брати участь у другому Саміті миру, інакше може відмовитися велика кількість країн
Учасники саміту слухають виступ президента України Володимира Зеленського
Фото: EPA/UPG

Україна дозволить представникам Росії брати участь в другому Саміті миру, сказав президент Володимир Зеленський на форумі "Україна 2024".

Це потрібно для того, щоб від участі не відмовилися деякі інші країни. Документ для другого саміту має бути готовим до листопада.

"Що стосується представників Російської Федерації на другому саміті миру. Це бажання всіх країн. Вони хочуть. Вони вважають, що таким чином може бути шанс закінчення війни", – пояснив Володимир Зеленський. 

На першому саміті було не просто зібрати учасників без представників Росії, але це вдалося.

Після підготовкою плану Україною та союзниками представники Росії можуть бути присутніми.

"Інакше ми можемо втратити велику кількість країн", – додав він.

  • Перший саміт миру відбувся цього літа в Швейцарії. Другий Київ хотів би провести в країні Глобального Півдня, але місце ще не визначено. 
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