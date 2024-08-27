Росії дозволять брати участь у другому Саміті миру, інакше може відмовитися велика кількість країн

Україна дозволить представникам Росії брати участь в другому Саміті миру, сказав президент Володимир Зеленський на форумі "Україна 2024".

Це потрібно для того, щоб від участі не відмовилися деякі інші країни. Документ для другого саміту має бути готовим до листопада.

"Що стосується представників Російської Федерації на другому саміті миру. Це бажання всіх країн. Вони хочуть. Вони вважають, що таким чином може бути шанс закінчення війни", – пояснив Володимир Зеленський.

На першому саміті було не просто зібрати учасників без представників Росії, але це вдалося.

Після підготовкою плану Україною та союзниками представники Росії можуть бути присутніми.

"Інакше ми можемо втратити велику кількість країн", – додав він.