Україна ініціювала засідання Радбезу ООН через російські обстріли

Україна ініціювала засідання Ради Безпеки ООН через російські обстріли.

Про це повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

“Україна і країни-партнери з кола членів Ради Безпеки ООН ініціювали засідання Ради для розгляду останніх подій у ході агресії російського режиму проти України і їх наслідків. Події цього понеділка будуть в центрі уваги. Все сказане російськими терористами стане не лише частиною офіційного протоколу засідання, але й предметом розгляду майбутніх трибуналів над воєнним злочинцями на чолі з їх кремлівським фюрером”, – написав Кислиця у соцмережі X.

Дипломат зазначив, що пряму трансляцію можна буде подивитися на сайті ООН 28 серпня.

Нагадаємо, у понеділок росіяни завдали найдужчого удару по Україні за весь час війни. Під прицілом знову була енергетика. Наслідки громадяни вже відчули: країна знову живе за графіками відключення світла. Однак росіянам не вдалося досягти головної цілі: енергосистема зберегла цілісність, Україна не занурилась у тотальну темряву, а ремонтники поступово відновлюють пошкоджені об'єкти. Докладніше читайте у матеріалі “Понад дві сотні ракет і дронів: Росія не досягла бажаного”.