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Росія цими днями завдала по енергетиці 230 ударів. Захист спрацював, але є серйозні пошкодження

Деталей про пошкодження не розголошуватимуть. 

Росія цими днями завдала по енергетиці 230 ударів. Захист спрацював, але є серйозні пошкодження
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Росія цими днями завдала 230 ударів по об'єктах енергетики. Система захисту цих об'єктів спрацювала, але є серйозні пошкодження.

Фахівці зараз борються за відновлення – це і енергетики, і рятувальники. Про це сказав президент Володимир Зеленський на форумі "Україна 2024. Незалежність".

За його словами, держава далі працює над захистом енергетики.

"Що стосується деталей щодо руйнувань гідроелектростанції (Київської – Ред.) або інших – в цілому не дуже люблю енергопіар. Не підтримую, коли ворог знає, яких конкретно пошкоджень він завдав", – сказав президент. 

Певні деталі розголошують для того, аби про дії Росії дізнався світ.

Стосовно дипломатичних кроків стримування Росії, Зеленський сказав, що не можна сказати, що Москва дуже хочу зупинити війну, просто треба домовитись.

"Коли хочуть – 230 ударів не наносять. І не вбивають людей, дітей. Тому відсутність бажання зрозуміла", – сказав Зеленський.

Більше на цю тему – в матеріалі "Понад дві сотні ракет: Росія не досягла бажаного". 

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