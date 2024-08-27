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​Окупанти обстріляли Білопілля на Сумщині, поранені семеро людей

Ворог скинув КАБ на об’єкт критичної інфраструктури.

​Окупанти обстріляли Білопілля на Сумщині, поранені семеро людей
Наслідки обстрілу
Фото: Прокуратура Сумщини

Російська армія вчора, 26 серпня, близько 15.00 скинула КАБ на об’єкт критичної інфраструктури у м. Білопілля Сумського району. 

Про це повідомила прокуратура Сумщини. 

Унаслідок атаки окупантів 5 чоловіків та 2 жінки отримали поранення різного ступеня тяжкості, також пошкоджено приміщення установи та транспортні засоби.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів. 

Наслідки обстрілу
Фото: Прокуратура Сумщини
Наслідки обстрілу

"За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", – зазначили прокурори.

На Сумщині за добу внаслідок російських обстрілів 20 людей отримали поранення.Пошкоджені об’єкти інфраструктури, адмінбудівля та приватні будинки.

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