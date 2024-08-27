Сирський: Росія перекинула десятки тисяч окупантів на Курський напрямок, але все ще концентрується на Покровському

Протяжність фронту, на який Сили оборони зараз ведуть активні бої, складає близько 1000 кілометрів. Щодоби захисники відбивають понад 150 ворожих атак, повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський під час прямого включення на форумі "Україна 2024. Незалежність".

Основні зусилля окупанти зосередили в Донецькій області. Їхня мета незмінна – вийти на адмінкордон Донецької області, використовуючи перевагу в повітрі, ракетах і боєприпасах.

Найбільш інтенсивні бої – на Покровському напрямку, також ворог активно атакує на Торецькому, Краматорському, Лиманському і Куп'янському. На Покровському щодоби відбувається понад 50 боєзіткнень. Ворог використовує перевагу в особовому складі і боєприпасах, використовує бронетехніку. Веде наступальні дії штурмовими групами піхоти. Росія намагається заволодіти ділянкою дороги Костянтинівка – Покровськ, щоб порушити логістику.

"На півдні України ворог дещо знизив свою активність. У першу чергу це пов'язано з тим, що частину сил і засобі він перекинув на Курський напрямок. Поряд з тим – продовжує ведення локальних наступальних дій у Запорізькій області, намагаючись відновити втрачене положення, у першу чергу, в районі Роботине. У Херсонській області не полишає спроб відновити контроль над острівною зоною в районі дельти річки Дніпро", – пояснив головком.

Росіяни використовують понад 4300 FPV на добу, б'ють по інфраструктурі.

Сили оборони завдають удари по позиціях ворога та по важливим військових об'єктах на території Росії.

На Курскькому напрямку триває наступ Сил оборони, є успіхи. Одним з завдання операції на курському напрямку було відволікання сил ворога з інших напрямків, зокрема Покровського. Ворог це розуміє, тому зосереджує там свої зусилля. Там сконцентровані найбільш боєздатні частини окупантів. Однак перекидати війська з України до Курська все ж довелося.

"Можемо констатувати, що близько 30 000 військовослужбовців перекинуті на курський напрямок, ця цифра зростає. Поряд з цим противник намагається знімати частини з інших напрямків, а на Покровському напрямку навпаки збільшує зусилля", – сказав він.