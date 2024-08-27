Із початку весни цей напрямок є одним з найгарячіших вздовж всієї лінії фронту.

Покровський напрямок сьогодні є одним з найгарячіших вздовж всієї лінії фронту. Противник тут може накопичувати сили, а після - штурмувати кілька тижнів поспіль.

Про ситуацію під Покровськом "Українському свідку" розповіли танкісти із 25 ОПДБр.

Із початку весни 2024 року тут стало дуже гаряче. "Бойові дії тут дуже активні, — каже механік-водій танка на псевдо “Робік”. — Якщо раніше можна було відстріляти, трохи від’їхати від ворога і майже не переживати, то зараз дуже активізувалися FPV-дрони. Вони працюють на різних частотах, тому виїжджати на завдання без РЕБів (засобів радіоелектронної боротьби) це фактично самогубство. Тому тут дуже важлива швидкість".

Саме для цього на танк Т-80, яким керують хлопці, встановлено вертолітний двигун.

"Зазвичай Т-8щ їде дуже гучно і з нього валить дим, — розповідає навідник танку із позивним “Дніпро”. — З вертолітним двигуном всього цього немає. Окрім того, завдяки такому двигуну машина може розвивати швидкість понад 80 км/год (у той час як звичайний Т-80 розвиває пересувається зі швидкістю 50-70 км/год, в залежності від модифікації та місцевості)".

Журналісти спитали хлопців, чи поїхали би вони на Курщину, якби мали таку можливість.

"Буде команда “до машини” — тоді вперед, — сміється навідник танка із позивним “Сват.”".