Бєлоусов, де резерви?
Бєлоусов, де резерви?
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Нардепи опублікували список колег, які не підтримали заборону РПЦ (доповнено)
Нардепи опублікували список колег, які не підтримали заборону РПЦ (доповнено)
Зеленський скликає на понеділок нараду через зрадників і втікачів із України
Зеленський скликає на понеділок нараду через зрадників і втікачів із України
Ворог вдарив по енергетиці. У містах були екстрені відключення та перебої з водою (доповнено)
Ворог вдарив по енергетиці. У містах були екстрені відключення та перебої з водою (доповнено)
«Конотопська відьма»: як з хорошого мему зробити погане кіно
«Конотопська відьма»: як з хорошого мему зробити погане кіно
У Вінницькій області спрацювала ППО
У Вінницькій області спрацювала ППО
Хто зі "слуг народу" не голосував за заборону пов'язаних з РПЦ церков. Список
Хто зі "слуг народу" не голосував за заборону пов'язаних з РПЦ церков. Список
Євгеній Громадський: «Операція у Курській області нагадує мені контрнаступ на Харківщині 2022 року»
Євгеній Громадський: «Операція у Курській області нагадує мені контрнаступ на Харківщині 2022 року»
ГоловнаСуспільствоВійна

Бійці 25 ОПДБр розповіли про бої на Покровському напрямку та показали танк Т-80 із вертолітним двигуном

Із початку весни цей напрямок є одним з найгарячіших вздовж всієї лінії фронту.

Бійці 25 ОПДБр розповіли про бої на Покровському напрямку та показали танк Т-80 із вертолітним двигуном
Бійці 25 ОПДБр
Фото: "Український свідок"

Покровський напрямок сьогодні є одним з найгарячіших вздовж всієї лінії фронту. Противник тут може накопичувати сили, а після - штурмувати кілька тижнів поспіль. 

Про ситуацію під Покровськом "Українському свідку" розповіли танкісти із 25 ОПДБр.

Із початку весни 2024 року тут стало дуже гаряче. "Бойові дії тут дуже активні, — каже механік-водій танка на псевдо “Робік”. — Якщо раніше можна було відстріляти, трохи від’їхати від ворога і майже не переживати, то зараз дуже активізувалися FPV-дрони. Вони працюють на різних частотах, тому виїжджати на завдання без РЕБів (засобів радіоелектронної боротьби) це фактично самогубство. Тому тут дуже важлива швидкість".

Саме для цього на танк Т-80, яким керують хлопці, встановлено вертолітний двигун. 

"Зазвичай Т-8щ їде дуже гучно і з нього валить дим, — розповідає навідник танку із позивним “Дніпро”. — З вертолітним двигуном всього цього немає. Окрім того, завдяки такому двигуну машина може розвивати швидкість понад 80 км/год (у той час як звичайний Т-80 розвиває пересувається зі швидкістю 50-70 км/год, в залежності від модифікації та місцевості)".

Журналісти спитали хлопців, чи поїхали би вони на Курщину, якби мали таку можливість. 

"Буде команда “до машини” — тоді вперед, — сміється навідник танка із позивним “Сват.”".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies