Майже третина бойових зіткнень за добу відбулася на Покровському напрямку

Другий за кількістю боїв напрямок – Времівський.

Протягом минулої доби в Україні відбулося 170 бойових зіткнень. Росія завдала трьох ракетних ударів (129 ракет), 81 авіаудару (116 КАБ), провела понад 4500 обстрілів, зокрема 156 – з використанням реактивних систем залпового вогню).

На Харківському напрямку ворог атакував тричі – у районі Вовчанська. Про це речник Генштабу Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону.

На Куп'янському напрямку Сили оборони відбили 16 атак росіян біля Новоосинового, Глушківки, Стельмахівки та Новоандріївки.

"На Лиманському напрямку Сили оборони України відбили 20 атак російських окупантів у районах населених пунктів Макіївка, Греківка, Дружелюбівка, Невське, Новосадове, Торське", – повідомив речник.

На Сіверському оборонці відбили сім атак поблизу Спірного, Верхньокам'янського і Виїмки.

На Краматорському росіяни атакували п'ять разів у районі Часового Яру.

На Торецькому ворог атакував 15 разів неподалік населених пунктів Торецьке і Нью-Йорк.

На Покровському напрямку захисники зупинили 60 атак окупантів у районах населених пунктів Калинове, Воздвиженка, Новоолександрівка, Пантелеймонівка, Зелене Поле, Миролюбівка, Гродівка, Новогродівка, Мемрик, Михайлівка і Карлівка.

На Курахівському Сили оборони відбили 18 спроб загарбників просунутися вперед поблизу Красногорівки, Гострого, Георгіївки і Костянтинівки.

На Времівському росіяни провели 22 атаки в напрямку Водяного, Вугледара й поблизу Пречистівки. Під час штурмів активно задіювати броню.

"На Придніпровському напрямку російські окупанти здійснили чотири безуспішні спроби вибити підрозділи Сил оборони України з зайнятих позицій на цьому напрямку", – додав речник.