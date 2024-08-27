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Майже третина бойових зіткнень за добу відбулася на Покровському напрямку

Другий за кількістю боїв напрямок – Времівський. 

Майже третина бойових зіткнень за добу відбулася на Покровському напрямку
Захисники
Фото: 4 окрема танкова бригада в Facebook

Протягом минулої доби в Україні відбулося 170 бойових зіткнень. Росія завдала трьох ракетних ударів (129 ракет), 81 авіаудару (116 КАБ), провела понад 4500 обстрілів, зокрема 156 – з використанням реактивних систем залпового вогню).

На Харківському напрямку ворог атакував тричі – у районі Вовчанська. Про це речник Генштабу Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону.

На Куп'янському напрямку Сили оборони відбили 16 атак росіян біля Новоосинового, Глушківки, Стельмахівки та Новоандріївки. 

"На Лиманському напрямку Сили оборони України відбили 20 атак російських окупантів у районах населених пунктів Макіївка, Греківка, Дружелюбівка, Невське, Новосадове, Торське", – повідомив речник.

На Сіверському оборонці відбили сім атак поблизу Спірного, Верхньокам'янського і Виїмки.

На Краматорському росіяни атакували п'ять разів у районі Часового Яру. 

На Торецькому ворог атакував 15 разів неподалік населених пунктів Торецьке і Нью-Йорк. 

На Покровському напрямку захисники зупинили 60 атак окупантів у районах населених пунктів Калинове, Воздвиженка, Новоолександрівка, Пантелеймонівка, Зелене Поле, Миролюбівка, Гродівка, Новогродівка, Мемрик, Михайлівка і Карлівка. 

На Курахівському Сили оборони відбили 18 спроб загарбників просунутися вперед поблизу Красногорівки, Гострого, Георгіївки і Костянтинівки. 

На Времівському росіяни провели 22 атаки в напрямку Водяного, Вугледара й поблизу Пречистівки. Під час штурмів активно задіювати броню.

"На Придніпровському напрямку російські окупанти здійснили чотири безуспішні спроби вибити підрозділи Сил оборони України з зайнятих позицій на цьому напрямку", – додав речник. 

  • Покровський напрямок залишається найважчим протягом багатьох місяців – росіяни сконцентрувалися на захопленні Покровська. Ворог продовжує просування. 
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