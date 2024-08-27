Росія застосувала "Кинджали": цілили у західні регіони (доповнено)

В Україні близько 3:20 була оголошена масштабна повітряна тривога через зліт двох російських винищувачів МіГ-31К. Обидва борти здійснили пуски аеробалістичних ракет "Кинджал".

За інформацією моніторингових каналів, швидкісні цілі рухалися повз Київ у бік західних регіонів. З радару вони зникли на Львівщині, є попередня інформація про спробу росіян поцілити в енергетичні об'єкти Рівненщини.

Атака "Кинджалами" відбулася на тлі тривалого застосування ворогом ударних безпілотників типу "шахед". Дрони зосереджені у центральних та північних областях. Загроза станом на 3:30 триває.

Доповнення 3:47 : моніторингові канали стверджують, що відбувся пуск третього "Кинджала" в бік Житомирської та Хмельницької областей.