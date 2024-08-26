Співрозмовники під час зустрічі обговорили останні події церковного життя в Україні.

Сьогодні, 26 серпня, керуючий Переяславсько-Вишнєвською єпархією ПЦУ зустрівся з головою делегації Вселенського Патріархату.

Про це повідомила пресслужба Переяславсько-Вишнєвської єпархії ПЦУ.

Зустріч відбулась у монастирі свт. Нектарія Егінського у Хуторі Ясному.

Митрополит Олександр ознайомив Предстоятеля Української Православної Церкви Канади, архієпископа Вінніпезького Іларіона з монастирськими храмами, зокрема, у Спасо-Преображенській церкві митрополит Іларіон зробив пам’ятний запис у напрестольному Євангелії.

Співрозмовники під час зустрічі обговорили останні події церковного життя в Україні.

Також у зустрічі взяв участь патріарший диякон Епіфаній Камʼянович.

Вчора, 25 серпня, з делегацією Вселенського патріархату зустрівся єпископ Київсько-Житомирської Дієцезії Римо-католицької церкви в Україні Віталій Кривицький.