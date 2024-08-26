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Кулеба та Боррель обговорять посилення української ППО

Також Боррель висловився за зняття обмежень на використання зброї проти РФ.

Кулеба та Боррель обговорять посилення української ППО
Жозеп Боррель
Фото: EPA/UPG

Голова євродипломатії Жозеп Боррель прокоментував російський обстріл України, який відбувся сьогодні, 26 серпня.

“Росія посилила свою агресію з відновленням масованих атак по всій Україні, націлених на цивільну інфраструктуру, включно з гідроелектростанціями, що призвело до жертв”, - написав Боррель.

Він додав, що Україні зараз потрібна ППО, і це питання обговорять в четвер, 29 серпня, з головою МЗС України Дмитром Кулебою та головами МЗС Євросоюзу.

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“Повторюю, що зняття обмежень на використання засобів проти російських військових, причетних до агресії проти України, відповідно до міжнародного права посилило б українську самооборону, безпеку життя та зменшило б руйнування в Україні”, - наголосив голова євродипломатії.

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