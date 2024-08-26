Кулеба та Боррель обговорять посилення української ППО

Також Боррель висловився за зняття обмежень на використання зброї проти РФ.

Голова євродипломатії Жозеп Боррель прокоментував російський обстріл України, який відбувся сьогодні, 26 серпня.

“Росія посилила свою агресію з відновленням масованих атак по всій Україні, націлених на цивільну інфраструктуру, включно з гідроелектростанціями, що призвело до жертв”, - написав Боррель.

Він додав, що Україні зараз потрібна ППО, і це питання обговорять в четвер, 29 серпня, з головою МЗС України Дмитром Кулебою та головами МЗС Євросоюзу.

“Повторюю, що зняття обмежень на використання засобів проти російських військових, причетних до агресії проти України, відповідно до міжнародного права посилило б українську самооборону, безпеку життя та зменшило б руйнування в Україні”, - наголосив голова євродипломатії.