Міноборони допустило до експлуатації український безпілотний багатоцільовий транспортер

Міністерство оборони кодифікувало і допустило до експлуатації універсальний безпілотний багатоцільовий транспортер переднього краю BoarTAC українського виробництва.

Як ідеться на сайті відомства, коли розробники проєктували транспортер, то врахували вимоги, які сформували на основі бойового досвіду українських військових.

Роботизований комплекс має низький силует, малошумний та малопомітний, захищений від куль і уламків. Апарат - простий в експлуатації і ремонтопридатний у польових умовах. За ходовими характеристиками має високу прохідність і тяглову силу. Крім того, багатофункціональна платформа зі спеціальними кріпленнями може виконувати евакуацію поранених, а за допомогою навісного обладнання здійснювати розмінування. Або навпаки – встановлювати мінні загородження.

Також Міноборони зазначило, що роботизований комплекс може стати й мобільним вогневим засобом - тут є можливість інтегрувати дистанційно керовані бойові модулі, оснащені гранатометами і кулеметами. Також транспортер можна використовувати як дрон-камікадзе. Завдяки широким гусеницям із великими ґрунтозачепами та захисним бампером робот долає бездоріжжя, рови, неглибокі водні перешкоди. При цьому перевозить на собі близько 200 кг вантажу або тягне причіп з аналогічною вагою.