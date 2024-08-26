Екснардеп Сольвар отримав 3 роки тюрми через незаконну компенсацію витрат за винайм номеру у готелі "Київ"

Це рішення можна оскаржити у Верховному Суді.

Апеляційна палата Вищого антикорсуду засудила до 3 років позбавлення волі колишнього нардепа, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Центр протидії корупції зазначає, що йдеться про ексдепутата від "Блоку Петра Порошенка" Руслана Сольвара.

Сольвара визнали винним у незаконному отриманні компенсації на витрати за винайм номеру у готелі "Київ". НАБУ і САП повідомляли, що з державного бюджету було незаконно сплачено 361,5 тис. гривень.

Відповідно до вироку покарання передбачає три роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади (окрім виборних) строком на 1 рік та зі штрафом у розмірі 8500 гривень.

Цю ухвалу суду можуть оскаржити у Верховному Суді.

Нещодавно адвокат Сольвара заявив, що його підзахисного мобілізували до Сил оборони, тож у зв’язку з цим захист просив зупинити судовий розгляд на час мобілізації.