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На Львівщині внаслідок ДТП зайнялась бензоколонка, є постраждалі

Водію під час руху стало погано, він втратив контроль і зіткнувся з бензоколонкою та двома іншими автомобілями.

На Львівщині внаслідок ДТП зайнялась бензоколонка, є постраждалі
Фото: Нацполіція

На Львівщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди зайнялась бензоколонка. 

Про це повідомила пресслужба Нацполіції області.

Подія сталась сьогодні о 12:10 у селі Раковець.  Як попередньо встановили поліцейські, водію автомобіля BMW, 32-річному львів’янину, під час руху стало погано і він втратив контроль над транспортним засобом. 

Некерований BMW заїхав на територію автозаправної станції, де зіткнувся з бензоколонкою та двома іншими автомобілями – мікроавтобусом Volkswagen Transporter та легковиком Nisan.

Внаслідок зіткнення бензоколонка загорілася, і вогонь перекинувся на Nisan, у салоні якого, на щастя, нікого не було. Проте, автомобіль був суттєво пошкоджений вогнем. 

Водії BMW та  Volkswagen Transporter доставлені до лікарні, медики уточнюють їх діагнози.

Наразі пожежу ліквідовано. На місці аварії працюють правоохоронці.  

 

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