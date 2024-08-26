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​Міносвіти: в Україні від російських ударів постраждала кожна сьома школа

Через обстріли 900 тис. українських дітей змушені навчатися дистанційно.

​Міносвіти: в Україні від російських ударів постраждала кожна сьома школа
Пошкоджена атаками РФ школа на Херсонщині
Фото: Херсонська ОВА

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні постраждала кожна сьома школа.

Про це повідомляє Міністерство освіти і науки, передає "Інтерфакс-Україна".

"З початку повномасштабного вторгнення кожна сьома школа в Україні постраждала від бомбардувань. 3798 закладів освіти пошкоджено, 365 із них зруйновано", - йдеться в інформаційних матеріалах Міносвіти.

Зазначається, що через обстріли 900 тис. українських дітей змушені навчатися дистанційно, щонайменше 1 млн дітей перебуває за кордоном, із них 500 тис. школярів.

Як повідомлялося, уряд планує до кінця року повернути до безпечного офлайн-навчання 300 тисяч школярів. Для цього уряд розподіляє ще близько 5 млрд грн додаткової дотації з державного бюджету на укриття в школах.

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