​Міносвіти: в Україні від російських ударів постраждала кожна сьома школа

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні постраждала кожна сьома школа.

Про це повідомляє Міністерство освіти і науки, передає "Інтерфакс-Україна".

"З початку повномасштабного вторгнення кожна сьома школа в Україні постраждала від бомбардувань. 3798 закладів освіти пошкоджено, 365 із них зруйновано", - йдеться в інформаційних матеріалах Міносвіти.

Зазначається, що через обстріли 900 тис. українських дітей змушені навчатися дистанційно, щонайменше 1 млн дітей перебуває за кордоном, із них 500 тис. школярів.

Як повідомлялося, уряд планує до кінця року повернути до безпечного офлайн-навчання 300 тисяч школярів. Для цього уряд розподіляє ще близько 5 млрд грн додаткової дотації з державного бюджету на укриття в школах.