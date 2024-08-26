На Харківщині ворог атакував обʼєкт промисловості: один чоловік загинув, інший – поранений

Сьогодні, 26 серпня, близько 8:25 в Ізюмському районі Харківщини окупанти завдали ракетного удару по обʼєкту промисловості. Загинув 41-річний чоловік. З1-річний чоловік постраждав.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Обидва потерпілих – співробітники цього підприємства.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.