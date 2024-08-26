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На Харківщині ворог атакував обʼєкт промисловості: один чоловік загинув, інший – поранений

Окупанти завдали ракетного удару в Ізюмському районі.

На Харківщині ворог атакував обʼєкт промисловості: один чоловік загинув, інший – поранений
Ліквідація пожежі на Харківщині, фото ілюстративне
Фото: ДСНС

Сьогодні, 26 серпня, близько 8:25 в Ізюмському районі Харківщини окупанти завдали ракетного удару по обʼєкту промисловості. Загинув 41-річний чоловік. З1-річний чоловік постраждав. 

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі. 

Обидва потерпілих – співробітники цього підприємства.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

  • У Харкові вранці 26 серпня, під час масованої ракетно-дронової атаки пролунали вибухи.
  • З ночі ворог атакував Україну багатьма групами ударних безпілотників, а вранці випустив ракети. У Полтавській області поранені п'ятеро людей. У Луцьку, Запорізькій області, Дніпропетровській і Житомирській ворог вбив по одній людині. В Одеській поранені семеро, в Київській – троє. 
  • Ціллю росіян знову стала енергетика. 
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