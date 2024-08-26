Фото: ДСНС Рятувальники на місці обстрілу на Одещині

Під час ранкового ворожого обстрілу близько 8.35 у Одесі пролунали вибухи.

Про це повідомив мер міста Геннадійй Труханов.

"У місті чутно вибухи! Будьте у безпечних місцях", – написав він у телеграмі.

За уточненими даними від голови ОВА станом на 12:32 годину, унаслідок атаки поранені семеро людей, зокрема дівчинка десяти років та восьмирічний хлопчик.

Фото: ДСНС Рятувальники на місці обстрілу на Одещині

У медзаклад в стані середнього ступеню важкості госпіталізована 60-річна жінка. Також двоє дітей (10-річна дівчинка та 8-річний хлопчик) отримали забої й садна", – повідомив голова ОВА.

Внаслідок падіння уламків ракет пошкоджено приватні будинки та велика кількість авто. В Одеському районі є збої в роботі електроенергії.

Фото: ДСНС Люди на місці обстрілу на Одещині

Фото: ДСНС Рятувальники на місці обстрілу на Одещині

Фото: ДСНС Рятувальники на місці обстрілу на Одещині

Фото: ДСНС Рятувальники на місці обстрілу на Одещині

Фото: ДСНС Рятувальники на місці обстрілу на Одещині

З ночі ворог атакує Україну багатьма групами ударних безпілотників, а вранці випустив ракети. У Полтавській області поранені п'ятеро людей.