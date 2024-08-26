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В Одеській області поранені семеро людей, зокрема двоє дітей (оновлено)

Ворог цілився по інфраструктурі. 

Рятувальники на місці обстрілу на Одещині
Фото: ДСНС
Рятувальники на місці обстрілу на Одещині

Під час ранкового ворожого обстрілу близько 8.35 у Одесі пролунали вибухи. 

Про це повідомив мер міста Геннадійй Труханов.

"У місті чутно вибухи! Будьте у безпечних місцях", – написав він у телеграмі. 

За уточненими даними від голови ОВА станом на 12:32 годину, унаслідок атаки поранені семеро людей, зокрема дівчинка десяти років та восьмирічний хлопчик.

Рятувальники на місці обстрілу на Одещині
Фото: ДСНС
Рятувальники на місці обстрілу на Одещині

У медзаклад в стані середнього ступеню важкості госпіталізована 60-річна жінка. Також двоє дітей (10-річна дівчинка та 8-річний хлопчик) отримали забої й садна", – повідомив голова ОВА.

Внаслідок падіння уламків ракет пошкоджено приватні будинки та велика кількість авто. В Одеському районі є збої в роботі електроенергії. 

Люди на місці обстрілу на Одещині
Фото: ДСНС
Люди на місці обстрілу на Одещині

Рятувальники на місці обстрілу на Одещині
Фото: ДСНС
Рятувальники на місці обстрілу на Одещині

Рятувальники на місці обстрілу на Одещині
Фото: ДСНС
Рятувальники на місці обстрілу на Одещині

Рятувальники на місці обстрілу на Одещині
Фото: ДСНС
Рятувальники на місці обстрілу на Одещині

Рятувальники на місці обстрілу на Одещині
Фото: ДСНС
Рятувальники на місці обстрілу на Одещині

З ночі ворог атакує Україну багатьма групами ударних безпілотників, а вранці випустив ракети. У Полтавській області поранені п'ятеро людей.

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