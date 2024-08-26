"Дійте зараз, а не пізніше": Кулеба закликав партнерів збивати дрони і ракети Росії біля їхнього простору

Також він закликав дозволити Україні далекобійні удари по всіх законних військових цілях у Росії.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на тлі чергової масованої російської атаки закликав міжнародних партнерів ухвалити рішення, які допоможуть врятувати життя українців.

Щоб швидше покласти край російському терору, потрібно дозволити далекобійні удари по військових цілях в Україні та домовитися про використання ППО країн-партнерів проти російських ракет і дронів. Про це міністр написав у X.

"Є два конкретних рішення, які наші партнери можуть прийняти, щоб допомогти нам швидше покласти край російському терору. По-перше, погодити далекобійні удари України по всіх законних військових цілях на території Росії. По-друге, домовитися про використання можливостей протиповітряної оборони партнерів для збивання ракет і безпілотників поблизу їх повітряного простору. Жодне з цих рішень не є ескалаційним. Навпаки, вони будуть стримувати Росію, сприятимуть зменшенню терору та кількості російських атак, а також їхніх втрат. Дійте зараз, а не пізніше. Допоможіть нам врятувати життя", – сказав міністр.

Кулеба додав, що сьогодні російська армія атакувала 15 областей України, цілячи по енергетичній цивільній інфраструктурі.