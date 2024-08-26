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У Дрогобицькому районі Львівщини ворог влучив у об'єкт критичної інфраструктури (доповнено)

За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

У Дрогобицькому районі Львівщини ворог влучив у об'єкт критичної інфраструктури (доповнено)
Рятувальник розбирає завали, фото ілюстративне
Фото: ДСНС

Сьогодні вранці під час повітряної тривоги ворог атакував завдав масованого ракетно-дронного удару по території Львівської області. Зокрема, постраждав Дрогобицький район Львівщини.

Як повідомив очільник Дрогобицької РВА Степан Кулиняк, відбулося влучання в об’єкт критичної інфраструктури. Виникла незначна пожежа.

За попередніми даними, інформації про потерпілих чи жертв немає. Усі профільні служби працюють на місці. 

У Львівській ОВА додали, що ворог атакував декілька енергетичних об’єктів області. Як наслідок виникли тимчасові перебої з електропостачанням у Львові та області. 

Станом на цю годину ситуацію вдалося стабілізувати. Енергетики працюють над відновленням живлення. На місцях чергують ДСНС та правоохоронці. 

  • Унаслідок російської масованої атаки під удар потрапили 15 областей України. Ворог застосував різні види озброєння: БпЛА, крилаті ракети, "Кинджали".
  • Відомо про загиблих у Луцьку, Запорізькій та Дніпропетровській, Житомирській областях. 
  • Укренерго повідомило про застосування екстренних відключень. 
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