Головне за ніч та ранок понеділка, 26 серпня: ранкова ракетна атака на інфраструктуру, 146 боєзіткнень

Близько 7:30 Повітряні сили повідомили, що ворог запустив ракети та підняв авіацію – шість літаків ТУ-22М3. Після цього почалася ракетна атака, ціллю якої стала енергетика. Вибухи лунали в багатьох регіонах. Є загиблі в різних областях.

Уночі та вранці 26 серпня російська армія влаштувала ще й масовану атаку безпілотниками. Близько 00:50 Повітряні сили попередили про рух дронів через Сумську область у напрямку Полтавської. Уже через годину військові повідомили, що груп дронів декілька. Вони рухалися різними напрямками.

Більше інформації – в наших новинах.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби зафіксовано 146 бойових зіткнень.

На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз. Намагався просунутись уперед неподалік семи різних населених пунктів. Основні зусилля прикладав у районі Невського, де провів дев’ять штурмів.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 42 штурмових і наступальних дії у бік населених пунктів Суха Балка, Воздвиженка, Новоолександрівка, Зелене поле, Миролюбівка, Калинове, Маринівка і Новогродівка. Майже половина ворожих атак відбулася у районі останнього.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції в Курській області.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1140 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення армія ворога втратила близько 608 820 солдатів.

Про інші втрати ворога – в новині.

Укренерго надав розпорядження запровадити екстрені відключення світла, повідомив ДТЕК.

"Звертаємо увагу, що під час екстрених відключень графіки, які можуть бути спрогнозовані заздалегідь, - не діють. Енергетики всієї країни працюють 24/7, щоб повернути світло в оселі українців", – зазначено у повідомленні.

Російські міста Енгельс та Саратов уночі 26 серпня теж потрапили під удар. Губернатор Саратівської області заявив, що внаслідок роботи ППО уламки впали у житлові будинки Саратова та Енгельса.

Аеродром "Енгельс" – місце злету російських літакові, з яких вона потім б'є по українцях.

У Саратові пошкоджено найвищу багатоповерхівку, розташовану в 12 км від військового аеродрому, пише Astra. Також пошкоджено уламками житловий будинок в ЖК Енгельса, ще ближче розташованому до аеродрому.

В аеропорту Саратова призупинили посадку і зліт літаків.

Російське міноборони заявило про збиття 20 дронів.

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