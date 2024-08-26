На фронті відбулося майже 150 бойових зіткнень, найбільше – на Покровському напрямку

На Лиманському та Курахівському напрямках відбулося по 20 боєзіткнень, на Покровському – 42.

Розпочалась дев’ятсот п’ятнадцята доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби зафіксовано 146 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генштаб.

На Харківському напрямку відбулося чотири ворожих атаки в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 15 штурмів противником наших позицій біля Петропавлівки, Синьківки, Колісниківки, Глушківки, Стельмахівки та у напрямку Лозової.

На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз. Намагався просунутись уперед неподалік семи різних населених пунктів. Основні зусилля прикладав у районі Невського, де провів дев’ять штурмів.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали сім штурмових дій російських загарбників поблизу Спірного, Верхньокам’янського, Виїмки, Білогорівки та Іванодар’ївки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували 13 разів біля Ступочок, Іванівського, Андріївки, Григорівки, Кліщіївки і, найактивніше, в районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог за підтримки авіації здійснив сім атак неподалік Неліпівки та Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 42 штурмових і наступальних дії у бік населених пунктів Суха Балка, Воздвиженка, Новоолександрівка, Зелене поле, Миролюбівка, Калинове, Маринівка і Новогродівка. Майже половина ворожих атак відбулася у районі останнього. Також цей населений пункт піддався двом ударам некерованими авіаракетами.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 20 атак біля Карлівки, Невельського, Первомайського, Георгіївки, Михайлівки і Костянтинівки.

На Времівському напрямку, за уточненою інформацією, противник здійснив 10 штурмів наших позицій неподалік Водяного, Костянтинівки і Вугледара.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках окупанти активних наступальних дій вчора не проводили.

На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції двічі. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат і відійшли. Ворог бомбардував п’ятьма КАБами район Токарівки.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Сумською областю противник з території РФ активно застосовує керовані авіабомби по районах українських населених пунктів. Також російські КАБи вибухають і на території Курської області РФ, де триває операція наших військ.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів із застосуванням чотирьох ракет, а також 88 авіаударів, зокрема, скинув 142 КАБи. Крім цього, здійснив 4335 обстрілів, з них 121 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Свеса, Дружба, Первомайське, Степанівка, Есмань, Студенок, Яструбине, Козача Лопань, Григорівка, Часів Яр, Торецьк, Дружба, Олександропіль, Новогродівка, Галицинівка, Українське, Ганнівка, Вугледар, Жереб’янки та Токарівка.

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали вісім ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ противника, чотири удари по засобах ППО, три - по ракетних і артилерійських системах, а також били по ворожій станції РЕБ «Житель».

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1140 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, 17 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, одну РСЗВ, засіб ППО, 39 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 80 автомобілів та 13 одиниць спеціальної техніки окупантів.