​У Чорному морі ворог тримає 4 носії "Калібрів"

Росія тримає у Чорному морі 4 кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр".
Про це повідомили у ВМС.
В Чорному морі присутні 4 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 28 ракет. В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
У Середземному морі знаходяться 3 ворожі кораблі, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 3 судна, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 12 суден, з них 6 рухались з протоки Босфор.