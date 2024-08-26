​У Чорному морі ворог тримає 4 носії "Калібрів"

Росія тримає у Чорному морі 4 кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомили у ВМС.

В Чорному морі присутні 4 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 28 ракет. В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

У Середземному морі знаходяться 3 ворожі кораблі, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 3 судна, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 12 суден, з них 6 рухались з протоки Босфор.

Фото: ВМС

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).