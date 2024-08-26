Прихильник УПЦ МП нардеп Дмитрук виїхав із України, - "Українська правда"
Прихильник УПЦ МП нардеп Дмитрук виїхав із України, - "Українська правда"
У Парижі затримали засновника Telegram Павла Дурова, – французькі ЗМІ
У Парижі затримали засновника Telegram Павла Дурова, – французькі ЗМІ
Євгеній Громадський: «Операція у Курській області нагадує мені контрнаступ на Харківщині 2022 року»
Євгеній Громадський: «Операція у Курській області нагадує мені контрнаступ на Харківщині 2022 року»
Зеленський скликає на понеділок нараду через зрадників і втікачів із України
Зеленський скликає на понеділок нараду через зрадників і втікачів із України
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Командир “Азову” заявив, що у сьогоднішньому обміні полоненими вкотре немає жодного “азовця”
Командир “Азову” заявив, що у сьогоднішньому обміні полоненими вкотре немає жодного “азовця”
«Конотопська відьма»: як з хорошого мему зробити погане кіно
«Конотопська відьма»: як з хорошого мему зробити погане кіно
Оксана Баюл-Фаріна, перша олімпійська чемпіонка України: «Зараз я знаходжуся в США, але моє серце – в Дніпрі»
Оксана Баюл-Фаріна, перша олімпійська чемпіонка України: «Зараз я знаходжуся в США, але моє серце – в Дніпрі»
Нардепи опублікували список колег, які не підтримали заборону РПЦ (доповнено)
Нардепи опублікували список колег, які не підтримали заборону РПЦ (доповнено)
ГоловнаСуспільствоВійна

​У Чорному морі ворог тримає 4 носії "Калібрів"

Загальний залп становить до 28 ракет.

​У Чорному морі ворог тримає 4 носії "Калібрів"
Фото ілюстративне
Фото: Владислав Назаров у Telegram

Росія тримає у Чорному морі 4 кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомили у ВМС.

В Чорному морі присутні 4 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 28 ракет. В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

У Середземному морі знаходяться 3 ворожі кораблі, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні.

 За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 3 судна, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 12 суден, з них 6 рухались з протоки Босфор.

Фото: ВМС
 РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies