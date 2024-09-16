У Польщі через рекордні повені евакуюють жителів
У Польщі через рекордні повені евакуюють жителів
У МЗС Канади заявляють, що Оттава не дозволить зброї країни потрапляти у Смугу Гази
У МЗС Канади заявляють, що Оттава не дозволить зброї країни потрапляти у Смугу Гази
​Жителів столиці Угорщини попередили про "найбільшу повінь десятиліття"
​Жителів столиці Угорщини попередили про "найбільшу повінь десятиліття"
Моя війна: рятівні кола й дорогі уроки
Моя війна: рятівні кола й дорогі уроки
Туск: у Польщі оголосять про стан стихійного лиха через повені
Туск: у Польщі оголосять про стан стихійного лиха через повені
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
«Ніхто не хоче працювати у прифронтовій лікарні»: історія хірурга з Охтирки, який оперував навіть під час авіаударів по місту
«Ніхто не хоче працювати у прифронтовій лікарні»: історія хірурга з Охтирки, який оперував навіть під час авіаударів по місту
Чому план Трампа неможливо реалізувати
Чому план Трампа неможливо реалізувати
Ворог завдав ударів по багатоповерхівці у Харкові: загинула людина, є понад 40 поранених (оновлення)
Ворог завдав ударів по багатоповерхівці у Харкові: загинула людина, є понад 40 поранених (оновлення)
ГоловнаСуспільствоВійна

План перемоги України у війні готовий більш як на 90%, — Зеленський

Україна планує представити план союзникам вже наступного тижня.

План перемоги України у війні готовий більш як на 90%, — Зеленський
Фото: ОПУ

Під час вечірнього звернення президент Володимир Зеленський повідомив, що план перемоги України вже готовий більш як на 90% і наступного тижня його представлять союзникам.

"Наради з підготовки нашого, українського, Плану перемоги. Реальне наповнення всіх пунктів. Військове наповнення, політичне, дипломатичне, економічне. Залучені ключові особи за кожним напрямом. І необхідні для України кроки вже визначені, абсолютно чітко. Те, що може дати нам максимально сильні позиції для наближення миру – реального, справедливого миру", — зазначив він.

Президент додає, що для кожного кроку є чіткий перелік пунктів найнеобхіднішого і зазначив, що план Перемоги готовий більш ніж на 90%. 

"В комплексі цей пакет може забезпечити правильний розвиток ситуації не тільки для України, а й для всіх у світі, хто цінує міжнародне право. Вже на наступний тиждень ми готуємо План перемоги для представлення союзникам", — підсумував Зеленський.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies