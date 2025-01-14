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Одесит намагався продати в інтернеті унікальну фібулу I-II століття – артефакт часів Маркоманських війн Риму

Після завершення експертизи цінний артефакт буде передано до фондів Національного музею історії України.

Одесит намагався продати в інтернеті унікальну фібулу I-II століття – артефакт часів Маркоманських війн Риму
Фото: прокуратура

Прокуратура запобігла продажу артефакту часів Маркоманських війн Риму у II столітті, повідомляє Офіс Генпрокурора. 

Представник Національного музею історії України з’ясував, що житель Одеси намагався продати на інтернет-аукціоні унікальну фібулу I-II століття, характерну для германських культур Центральної Європи та пов'язану з Маркоманськими війнами Римської імперії. Про цей факт він повідомив прокуратуру. 

За його інформацією, на одному з інтернет-аукціонів було виставлено лот із назвою «Золотая фибула Меровингов варвары 18,6 грамм двухпластинчатая» із початковою ціною 170 тис грн.

Під час оперативних заходів правоохоронці встановили продавця та вилучили фібулу. Наразі призначена мистецтвознавча експертиза для підтвердження її автентичності та культурної цінності.

Після завершення експертизи цінний артефакт буде передано до фондів Національного музею історії України для подальшого зберігання та вивчення.

Досудове розслідування триває у рамках кримінального провадження за фактом незаконного привласнення особою знайденого або чужого майна, що випадково опинилося у неї (ч. 1 ст. 193 КК України).

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