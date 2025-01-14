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Речник ДПСУ заявив, що анонсовані Білоруссю військові навчання не становлять загрози для України

Він зазначив, що ударного угрупування в достатній кількості на території Білорусі немає.

Речник ДПСУ заявив, що анонсовані Білоруссю військові навчання не становлять загрози для України
Андрій Демченко
Фото: скріншот

Військові навчання, які Білорусь планує проводити до кінця січня, не становлять загрози для України, повідомив під час брифінгу в Медіацентрі Україна речник ДПСУ Андрій Демченко.

“Ці навчання, які були анонсовані, які мають тривати до кінця січня, не становлять загрози для нас. Бо Білорусь, окрім того, що проводить постійно на своїй території різного роду навчання, а ми памʼятаємо також і попередні роки, коли такі навчання відбувалися і з підрозділами армії  Росії, додам що на цей момент російських військ, ударного угрупування в достатній кількості на території Білорусі немає, бо країна-терористка поступово виводила їх на свою територію, а в рамках ротації нових не завела. Тому зараз продовжує нагнітати ситуацію саме Білорусь, підігруючи Росії”, – розповів Демченко.

За його словами, присутності російських військ під час військових навчань у Білорусі не відмічається, як і не відмічається проведення навчань у безпосередній близькості до українського кордону. 

“Присутність російських військ ми там не відмічаємо, і це навчання з підрозділами територіальної оборони, резервістів планували долучити. Але фактично їх у безпосередній близькості до нашого кордону немає. Я навіть не впевнений, що буде залучатися якась техніка для цих навчань. Це демонстрація Білоруссю, що вони посилюють свою обороноздатність, оскільки загрозу несе для них саме Україна. І таку риторику вони будуть підтримувати і далі”, – додав Демченко. 

  • У середині грудня у Білорусі біля кордонів з Україною провели випробування нової ракети для ЗРК «Бук-МБ2». Через це на півночі України оголошували повітряну тривогу.
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