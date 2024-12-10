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У Білорусі біля кордонів з Україною провели випробування нової ракети для ЗРК «Бук-МБ2»

Через це на півночі України оголошували повітряну тривогу.

У Білорусі біля кордонів з Україною провели випробування нової ракети для ЗРК «Бук-МБ2»
випробування нової ракети для ЗРК «Бук-МБ2» у Білорусі, грудень 2024 року
Фото: Telegram/Беларускі Гаюн

10 грудня біля кордонів Білорусі з Україною випробували нову ракету для ЗРК «Бук-МБ2», повідомила моніторингова група «Беларускі Гаюн».

Це відбулося на території болота «Ольманське» та нової зони обмеження польотів на півдні Білорусі. Випробування разом із випуском цією ракети з «Бука» провели на території колишнього 41-го авіаційного полігону (Мерлінський), де з 1960-х відпрацьовували бомбометання. На цій же території є нова зона обмеження польотів, яка діє до 20 грудня 2024 року та забороняє польоти всіх видів повітряних суден на висотах від землі до 20 км.

Через ці дії на білоруські території в Україні оголошували повітряну тривогу у північних регіонах.

Згідно з доступною інформацією, ракета 9М318 призначена для ураження швидкісних маневруючих аеродинамічних цілей (дронів), тактичних ракет різних типів, вертольотів і наземних цілей.

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