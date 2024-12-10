МОН та Netpeak Group інтегрують безплатний курс зі ШІ в освітній процес

Міністерство освіти і науки України та група IT-компаній Netpeak Group уклали меморандум про співпрацю. Мета — впровадити в освітній процес безплатний курс «Від початківця до експерта в ШІ». Програма надасть педагогам, студентам та школярам практичні інструменти для роботи зі ШІ.

Проєкт орієнтований на забезпечення педагогів практичними інструментами для роботи з ШІ. Окрім педагогів, курс стане в пригоді студентам і школярам, допомагаючи розвивати цифрові компетенції, критичне мислення та адаптацію до сучасних технологій.

Курс містить 64 урока, які згруповані у 6 навчальних модулів:

Модуль 1: Вчимо основи

Модуль 2: Зустрічайте помічника

Модуль 3: Творимо разом

Модуль 4: Заглиблюємося в агентів

Модуль 5: Створюємо асистентів

Модуль 6: Донавчаємо ШІ

Всі модулі курсу мають різний рівень складності з постійним доступом до навчальних матеріалів.

Програма курсу адаптується до оновлень, які впроваджують розробники ШІ-інструментів. Останні доповнення уроків включають роботу з розширеними голосовими функціями ChatGPT та Gemini для веб та мобільних пристроїв, оновленим Claude з покращеними математичними можливостями, а також новими версіями GPT-4 з розширеною пам'яттю та можливостями для створення візуального контенту.

За результатами навчання учасники отримають сертифікати. Педагогічні та науково-педагогічні працівники зможуть використовувати їх для підвищення кваліфікації. Для перевірки дійсності сертифікатів створено єдиний реєстр.

Курс доступний не тільки для освітян, але й для всіх українців, що дозволяє кожному здобути базові знання в галузі штучного інтелекту. Наприклад, Netpeak Group і Intertop уже впровадили програму в систему навчання своїх співробітників.

За даними Netpeak Group, курс «Від початківця до експерта в ШІ», на основі якого створено програму для освітян, долучилися вже понад 20 тисяч користувачів із вересня 2024 року.

Для старту потрібно пройти тест у Telegram-чатботі, який визначить початковий рівень знань, після чого буде надіслано посилання на курс і рекомендації з якого модулю починати навчання. Детальніше про курс читайте на сайті.

Довідка:

Курс створено завдяки спільним зусиллям компаній кар’єрного розвитку в digital Choice31, хмарної навчальної платформи Academy Ocean та IT-рекрутингової агенції Netpeak Talent, що входять до групи IT-компаній Netpeak Group. Їхня мета — допомогти українцям опанувати нові навички та стати більш конкурентоспроможними на ринку праці.

Netpeak Group — група IT-компаній, що об'єднує 25 бізнесів, 3 громадські організації та понад 1500 фахівців по всьому світу.