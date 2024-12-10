Головне за ніч та ранок вівторка, 10 грудня: удар по Златополю, 175 боєзіткнень, ситуація в прикордонні Сумщини

Нічна повітряна атака, 175 бойових зіткнень, бої на Курахівському та Покровському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, слово року за версією словника Merriam-Webster.

Сумська обласна військова адміністрація заперечила прорив кордону росіянами. Там сказали, що повідомлення про перетин кордону, які поширюють у медіа ресурсах – ворожа дезінформація, яка не відповідає дійсності.

Сьогодні аналітики Deep State оновили мапу бойових дій, згідно з якою ворог просунувся у Курській області та в прикордонні Сумської, біля Олександрії. Однак речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в коментарі у телеефірі столичного каналу сказав, що прикордонні підрозділи не фіксували спроб заходу і бойових дій на тому відтинку. "Ворогу там буде складно або розвинути свої дії. На цьому напрямку, але по території Росії, ворог намагається просунутися по Курській області", – сказав він.

В ОВА також сказали, що інформація про прорив, як це назвали деякі медіа, є неправдивою.

"Наразі жодних даних від військових щодо зміни ситуації на кордоні немає, ситуація контрольована”, – зазначив начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх.

У Генеральному штабі Збройних сил України теж заявили, що інформація про те, що росіяни окупували майже 2 кв. км території Сумської області не відповідає дійсності.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що на фронті за минулу добу зафіксовано 175 бойових зіткнень.

51 атаку росіян Сили оборони відбили на Покровському напрямку, 40 - на Курахівському.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курщині, де противник за минулу добу провів 11 штурмів позицій українських підрозділів.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1350 російських окупантів. Росія вже втратила на війні в Україні 755 940 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

За даними прокуратури, 10 грудня близько 9:40 збройні сили рф здійснили ракетний обстріл м. Златопіль Лозівського району. Один із ударів прийшовся по центру міста, другий – по околиці.

Отримали поранення та зазнали гострої реакції на стрес 10 людей.

Внаслідок атак пошкоджено приватні житлові будинки, банківську установу, адміністративні будівлі, автомобілі.

Попередньо, російська армія вдарила по місту двома балістичними ракетами «Іскандер-М».

Президент України Володимир Зеленський у мережі X прокоментував питання зниження мобілізаційного віку, до якого владу закликали партнери.

За словами глави держави, "потрібно зосередитися на забезпеченні наявних бригад технікою та підготовці особового складу до її використання". Зеленський відкидає "компенсацію браку обладнання й підготовки молодістю солдатів".

Президент називає пріоритетом "зниження військового потенціалу Росії, а не призовного віку, збереження якомога більшої кількості життів, а не зброї на складах".

Зеленський також відзначив особливу роль Сполучених Штатів у завершенні війни: "Америка здатна досягти надзвичайних результатів, яких не змогли досягти інші, але для цього потрібна єдність, сильні позиції та гарантії миру".

Поки британські лінгвісти бавилися сленгом і віддавали титул слова року бунтарському способу життя "brat" та стану тривоги через надмірне використання соцмереж "brain rot", їхні американські колеги зі зрозумілих причин були зосереджені на політичному протистоянні.

Як повідомляє The Guardian, найпопулярніший у США словник Merriam-Webster назвав словом року "polarization", що не потребує перекладу українською – "стан, у якому погляди, переконання чи зацікавлення групи або суспільства не розподілені уздовж певної шкали, а концентруються на протилежних екстремальних точках".

Основна причина – це передвиборча кампанія між Дональдом Трампом та Камалою Гарріс, яка, за словами укладача словника Пітера Соколовські, "продемонструвала, що ми схильні до крайнощів, замість того, щоб тяжіти до центру".

Merrian-Webster визначає слово року не лише згідно з редакційними міркуваннями, але й аналізуючи запити, які отримує їхній веб-сайт, що має понад 100 мільйонів відвідувань на місяць.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!