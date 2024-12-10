В Австрії арештували преміум-авто, якими користувалися члени злочинної організації в ФДМ України

А до того арештували нерухомість у Франції.

В Австрії арештували авто злочинного угруповання, в оголенні якого підозрюють ексголову ФДМ

За кордоном заарештували активи учасників злочинної організації, в очоленні якої звинувачують колишнього голову Фонду державного майна України Сенниченка. Йдеться про авто преміум-класу, якими користувалися підозрювані, повідомили в НАБУ.

На виконання рішення Вищого антикорсуду України австрійські правоохоронні органи арештували та вилучили автомобілі. Раніше в межах діяльності цієї ж спільної слідчої групи французькі правоохоронці арештували нерухомість підозрюваних загальною вартістю майже 6,5 млн євро.

Фото: НАБУ в Telegram В Австрії арештували авто злочинного угруповання, в оголенні якого підозрюють ексголову ФДМ

"Наразі вживаються заходи щодо встановлення іншого майна учасників злочинної організації, а також їх розшуку та екстрадиції", – йдеться у повідомленні.

Судячи з фото, арештували три автомобілі.

Справа Сенниченка

До складу злочинної організації, за даними слідства, входили десять людей. Йдеться про:

голову Фонду державного майна України (керівник злочинної організації, організатор)

особу наближену до голови ФДМУ (співорганізатор);

радника голови ФДМУ

двох в.о. директора АТ "Одеський припортовий завод" (у різні періоди);

в.о. керівника АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія";

двох власників ТОВ – переможця аукціону на АТ "Одеський припортовий завод"

двох фізичних осіб – співучасників злочину.

У березні 2023 НАБУ і САП викрили два епізоди діяльності злочинної організації. Перший стосувався корупції на "Одеському припортовому заводі". За даними слідства, Сенниченко на початку 2020 року домігся призначення "лояльних" членів до наглядової ради ОПЗ. Вони згодом погодили призначення учасника злочинної організації директором заводу. Підозрювані незаконно продовжували дію додаткових угод з підконтрольним їм ТОВ про перероблювання газу в карбамід та аміак. Це було зроблено, щоб і далі платити заводу менше за перероблювання сировини.За період з травня 2020 року по жовтень 2021 року АТ "ОПЗ" недоотримало понад 300 млн грн.

Другий епізод діяльності злочинної організації стосується "Об’єднаної гірничо-хімічної компанії" (100% належить державі в особі ФДМУ). У жовтні 2020 року організатор злочинного угруповання домігся призначення "лояльного" в.о. директора АТ "ОГХК". Той, зі свого боку, на виконання вказівок "зверху" впродовж 2020-2021 років від імені держпідприємства умисно уклав чотири контракти про продаж титановмісної сировини (ільменітового концентрату) із підконтрольною раднику голови ФДМУ чеською компанією за заниженими цінами. Цей товар потім перепродали за ринковими цінами.

Також їх підозрюють у легалізації доходів.

Сенниченко, який втік за кордон, і ще шість фігурантів цих справ перебувають у розшуку.