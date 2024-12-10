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​У Генштабі спростували повідомлення про те, що росіяни окупували майже 2 кв. км території Сумщини

І відповідне оперативно-тактичне угруповання ЗСУ, і прикордонники спростовують такі повідомлення.

​У Генштабі спростували повідомлення про те, що росіяни окупували майже 2 кв. км території Сумщини
Дмитро Лиховій
Фото: скріншот

У Генеральному штабі Збройних сил України заявили, що інформація про те, що росіяни окупували майже 2 кв. км території Сумської області не відповідає дійсності.

Про це в коментарі LB.ua заявив речник Генштабу майор Дмитро Лиховій. 

"Щодо повідомлень у медіа, нібито росіяни окупували майже 2 кв. км території Сумської області. Інформація не відповідає дійсності. І відповідне оперативно-тактичне угруповання Збройних Сил, і прикордонники спростовують такі повідомлення", – наголосив речник.

Він закликав використовувати офіційну інформацію, що поширюється верифікованими каналами ЗСУ, та дотримуватися інформаційної гігієни.

У Сумській обласній військовій адміністрації також спростовують прорив росіян, називаючи його ворожою дезінформацією, яка не відповідає дійсності. Жодних змін на кордоні немає, а ситуацію –контролюють.

До цього аналітики проєкту DeepState заявили, що росіянам вдалося зайти на українську територію в напрямку села Олександрія на Сумщині, а також просунулися біля Плехово, що на території Курської області. 

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