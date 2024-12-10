“Спротив йде по лінії Академії меднаук”, – Радуцький про реформу іменитих медінститутів з нового року
“Спротив йде по лінії Академії меднаук”, – Радуцький про реформу іменитих медінститутів з нового року
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
П’ятиметрові верби, гриби та інші несподіванки. Як змінювався вербово-тополевий ліс на місці Каховського моря
П’ятиметрові верби, гриби та інші несподіванки. Як змінювався вербово-тополевий ліс на місці Каховського моря
Віцепрем’єр Молдови Олег Серебрян: «Придністров’я має усвідомити, що Росія їх зрадила, а самі платити за газ вони не можуть»
Віцепрем’єр Молдови Олег Серебрян: «Придністров’я має усвідомити, що Росія їх зрадила, а самі платити за газ вони не можуть»
Нотр-Дам: тріумфальне повернення
Нотр-Дам: тріумфальне повернення
Зеленський прокоментував пропозицію Макрона щодо іноземних військ в Україні як гарантії безпеки
Зеленський прокоментував пропозицію Макрона щодо іноземних військ в Україні як гарантії безпеки
Імениті медзаклади країни з нового року заходять у медреформу: що це означає для всіх українців
Імениті медзаклади країни з нового року заходять у медреформу: що це означає для всіх українців
​У Києві затримали банду, яка обкрадала пенсіонерів під виглядом працівників газової служби
​У Києві затримали банду, яка обкрадала пенсіонерів під виглядом працівників газової служби
​Дрони СБУ Sea Baby вразили російські вертольоти в Керченській бухті
​Дрони СБУ Sea Baby вразили російські вертольоти в Керченській бухті
ГоловнаСуспільствоВійна

​За добу на фронті відбулося 175 бойових зіткнень, - Генштаб

51 атаку росіян Сили оборони відбили на Покровському напрямку, 40 - на Курахівському.

​За добу на фронті відбулося 175 бойових зіткнень, - Генштаб
Танк Сил оборони України
Фото: Генштаб

Розпочалась тисяча двадцять перша доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулось 175 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За уточненою інформацією, противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 37 авіаційних ударів, скинувши 57 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив понад чотири тисячі обстрілів, з них 115 із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для уражень 1617 дронів-камікадзе.

Противник завдавав авіаційних ударів, зокрема у районах населених пунктів Кругляківка, Лозова, Білогорівка, Нове, Сіверськ, Федорівка, Кузьминівка, Дружківка та Костянтинопіль.

Минулої доби ракетні війська Сил оборони уразили пункт управління російських загарбників.

На Харківському напрямку ворог шість разів проводив наступальні дії в районах Глибокого та Вовчанська.

Кількість бойових зіткнень за добу на Куп’янському напрямку досягла семи. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Лозової та Загризового.

На Лиманському напрямку наші війська зупинили 14 атак противника. Основні зусилля загарбники концентрували в районах Греківки, Зеленого Гаю, Надії, Макіївки, Торського та Ямполівки.

Дві спроби загарбників просунутись вперед поблизу Часового Яру та Оріхово-Василівки українські воїни зупинили на Краматорському напрямку.

На Торецькому напрямку ворог вісім разів намагався просунутися вперед у районах Торецька, Щербинівки та Неліпівки.

51 атаку за минулу добу відбили наші захисники на Покровському напрямку. Найбільшу активність ворожі війська проявляють неподалік Миролюбівки, Лисівки, Променя, Даченського, Чумацького та Шевченка.

Сили оборони продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку. В районах Сонцівки, Старих Тернів, Зорі, Дальнього, Дачного та Курахового окупанти 40 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

Двадцять сім атак противника зупинили наші оборонці в напрямку Костянтинополя, Новосілки та поблизу Сухих Ялів, Сторожевого, Нескучного та Благодатного на Времівському напрямку.

Сім безрезультатних спроб захопити позиції наших захисників за минулу добу здійснив противник на Придніпровському напрямку.

Оперативна обстановка на Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською областю противник зберігає військову присутність, проводить розвідувальну діяльність та артилерійські обстріли.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курщині, де противник за минулу добу провів 11 штурмів позицій українських підрозділів. 

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1350 осіб вбитими та пораненими. Крім того, українські воїни знешкодили п’ять танків, сім бойових броньованих машин, три артилерійські системи, 14 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 48 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies