​За добу на фронті відбулося 175 бойових зіткнень, - Генштаб

51 атаку росіян Сили оборони відбили на Покровському напрямку, 40 - на Курахівському.

Розпочалась тисяча двадцять перша доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулось 175 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За уточненою інформацією, противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 37 авіаційних ударів, скинувши 57 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив понад чотири тисячі обстрілів, з них 115 із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для уражень 1617 дронів-камікадзе.

Противник завдавав авіаційних ударів, зокрема у районах населених пунктів Кругляківка, Лозова, Білогорівка, Нове, Сіверськ, Федорівка, Кузьминівка, Дружківка та Костянтинопіль.

Минулої доби ракетні війська Сил оборони уразили пункт управління російських загарбників.

На Харківському напрямку ворог шість разів проводив наступальні дії в районах Глибокого та Вовчанська.

Кількість бойових зіткнень за добу на Куп’янському напрямку досягла семи. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Лозової та Загризового.

На Лиманському напрямку наші війська зупинили 14 атак противника. Основні зусилля загарбники концентрували в районах Греківки, Зеленого Гаю, Надії, Макіївки, Торського та Ямполівки.

Дві спроби загарбників просунутись вперед поблизу Часового Яру та Оріхово-Василівки українські воїни зупинили на Краматорському напрямку.

На Торецькому напрямку ворог вісім разів намагався просунутися вперед у районах Торецька, Щербинівки та Неліпівки.

51 атаку за минулу добу відбили наші захисники на Покровському напрямку. Найбільшу активність ворожі війська проявляють неподалік Миролюбівки, Лисівки, Променя, Даченського, Чумацького та Шевченка.

Сили оборони продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку. В районах Сонцівки, Старих Тернів, Зорі, Дальнього, Дачного та Курахового окупанти 40 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

Двадцять сім атак противника зупинили наші оборонці в напрямку Костянтинополя, Новосілки та поблизу Сухих Ялів, Сторожевого, Нескучного та Благодатного на Времівському напрямку.

Сім безрезультатних спроб захопити позиції наших захисників за минулу добу здійснив противник на Придніпровському напрямку.

Оперативна обстановка на Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською областю противник зберігає військову присутність, проводить розвідувальну діяльність та артилерійські обстріли.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курщині, де противник за минулу добу провів 11 штурмів позицій українських підрозділів.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1350 осіб вбитими та пораненими. Крім того, українські воїни знешкодили п’ять танків, сім бойових броньованих машин, три артилерійські системи, 14 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 48 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів.