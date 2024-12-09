Головне за понеділок, 9 грудня: понад 150 бойових зіткнень, операція в Курській області, засідання Ставки

Бойові дії на Донеччині, 151 бойове зіткнення, ворожі обстріли, відключення світла. Яким запам’ятається 1020-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 9 грудня відбулося 151 бойове зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.

На Покровському напрямку за день відбулось 51 боєзіткнення, ще 37 - на Курахівському.

На Времівському напрямку противник протягом дня здійснив 27 атак в напрямку Костянтинополя, Новосілки та поблизу Сухих Ялів, Сторожевого, Нескучного та Благодатного.

На Курщині українські оборонці відбили десять атак загарбників, на даний час одне боєзіткнення триває. Ворог за день завдав 22 авіаційні удари по своїй території, скинувши при цьому 36 керованих авіабомб.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 9 грудня – в новині.

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Головнокомандувача щодо перезавантаження системи якості підготовки Сил оборони.

"Одне з питань – якість підготовки наших воїнів. Це те, що потребує відчутних змін. Кадрові зміни відбулись. Саме для того, щоб перезавантажити систему підготовки наших воїнів. Олег Апостол, Михайло Драпатий цим будуть займатись. Сьогодні був початок відповідного обговорення на нашій Ставці", — повідомив президент у Telegram.

Зокрема глава держави дав доручення на наступну Ставку підготувати детальну доповідь щодо підготовки українських військових. Наразі потрібно провести аудит того, які речі потребують негайних змін, що саме має бути виправлено.

Україна планує провести зустріч ключових європейських союзників щодо забезпечення посилення країни.

Про це розповів Суспільному речник президента України Сергій Никифоров. "Остаточний перелік учасників ще формується, але це країни, які мають далекобійні спроможності, країни, які роблять найбільші інвестиції в українське виробництво зброї, та країни, від яких залежить наше майбутнє у НАТО", — розповів Сергій Никифоров.

Він підкреслив, що ці партнери "здатні забезпечити максимальне посилення України".

Речник президента України уточнив, що цю зустріч заплановано провести у грудні.

У вівторок, 10 грудня, світло вимикатимуть в одну та дві черги, повідомляє "Укренерго".

Час та обмеження для побутових споживачів будуть такими:

07:00 – 08:00 — одна черга відключень

08:00 – 19:00 — дві черги відключень

19:00 – 22:00 — одна черга відключень

В Укренерго нагадують, що причиною тимчасового запровадження обмежень є пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада.

Заочно повідомили про підозру чотирьом російським митрополитам, які сприяли захопленню храмів на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомили у СБУ та в Офісі генпрокурора.

Служба безпеки зібрала масштабну доказову базу на чотирьох високопоставлених російських кліриків, які поширюють кремлівський режим на тимчасово окупованій частині території України.

Усі вони – члени священного синоду РПЦ.

Докладніше – в новині.

Лідер християнських демократів Фрідріх Мерц розкритикував позицію канцлера Олафа Шольца щодо ненадання Україні далекобійних спроможностей. Під час зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським у Києві Мерц сказав, що чинні ліміти примушують Україну "битися з однією зв'язаною рукою", пише The Guardian.

Україна тривалий час закликала Німеччину поставити їй ракети Taurus, дальність яких удвічі перевищує Storm Shadow, наданих Францією та Британією. Однак Шольц залишається невблаганним у цьому питанні, акцентуючи увагу на тому, що німці зосередилися на постачанні ППО.

"Ми хочемо, щоб ваша армія була спроможна бити по військових базах у Росії. Не по цивільному населенню, не по інфраструктурі, а по військових цілях, з яких атакують вашу країну", – сказав Мерц.

Подробиці – в новині.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!