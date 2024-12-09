За два тижні українці задекларували в Нацполіції 618 одиниць вогнепальної зброї

З моменту старту процедури декларування вогнепальної зброї, яка була знайдена або отримана громадянами, минає два тижні.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

“За цей час в органах Національної поліції українцями було задекларовано 618 одиниць вогнепальної зброї та 42 514 боєприпасів”, - йдеться у повідомленні.

Крім того, громадяни добровільно здали до поліції, без декларування, ще 49 одиниць зброї та 9845 боєприпасів.

В поліції нагадали, що аби задекларувати знайдену або отриману вогнепальну зброю, необхідно зателефонувати за номером 102 та подати письмову заяву, паспорт, ідентифікаційний код, витяг про місце проживання/реєстрації, фотокартку 3,5х4,5 до найближчого підрозділу поліції.