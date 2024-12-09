З моменту старту процедури декларування вогнепальної зброї, яка була знайдена або отримана громадянами, минає два тижні.
Про це повідомила пресслужба Нацполіції.
“За цей час в органах Національної поліції українцями було задекларовано 618 одиниць вогнепальної зброї та 42 514 боєприпасів”, - йдеться у повідомленні.
Крім того, громадяни добровільно здали до поліції, без декларування, ще 49 одиниць зброї та 9845 боєприпасів.
В поліції нагадали, що аби задекларувати знайдену або отриману вогнепальну зброю, необхідно зателефонувати за номером 102 та подати письмову заяву, паспорт, ідентифікаційний код, витяг про місце проживання/реєстрації, фотокартку 3,5х4,5 до найближчого підрозділу поліції.
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25 листопада вступив у дію Закон України “Про декларування зброї”, який дозволяє цивільним задекларувати незареєстровану зброю, яку можна зберігати впродовж періодувоєнного стану та застосовувати для відсічі збройної агресії.
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Після завершення воєнного стану і 90 днів по тому громадянин повинен буде повернути зброю, яка була отримана від сил безпеки і оборони, адже це державна власність. Знайдену і задекларовану зброю можна буде переробити на ті види вогнепальної зброї, що буде дозволена в цивільному обігу.