Переселенку з Луганщини, яка зливала інформацію про Сили оборони на Харківщині, засудили до 6,5 років ув'язнення

До 6,5 років ув'язнення засудили внутрішньо переміщену особу з Луганської області, яка мешкала в селищі Новопокровка Чугуївського району та стала інформатором російських окупантів.

Про це інформує Харківська обласна прокуратура.

Прокурори довели, що у 2023 році через "Телеграм" вона почала спілкуватись із представником РФ і свідомо збирала та передавала "куратору" інформацію про Сили оборони.

"Враховуючи, що жінка проживала біля залізниці, фігурантка систематично відслідковувала рух, напрям та кількість української військової техніки та надавала дані представнику рф", — йдеться в повідомленні.

Фото: прокуратура

Жінка позначала в Google-мапах фортифікаційні споруди для відсічі агресії з боку рф, а також місця базування українських військовослужбовців та відправляла їх російському куратору. Відомо, що гроші за поширення інформації про українську армію вона не отримувала: це був свідомий вибір підтримувати державу-агресорку.

"Небайдужість до росії фігурантка доводила і у соціальних мережах. У проросійських чатах вона підтримувала "русский мир". Так, жінка писала: "Я родом из Луганской области. Там все за россию. И я с ними. Сижу в Харькове как ждун", — зазначили правоохоронці.

У березні 2024 року вони затримали зловмисницю. На вирок вона очікувала, перебуваючи під вартою. У судовому засіданні жінка визнала свою вину та додала, що не була обізнана про зміни у кримінальному законодавстві. Їй призначено покарання у виді 6 років 6 місяців позбавлення волі.