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У Румунії заарештували 20 озброєних чоловіків, які прямували на протести у Бухаресті

Затриманих очолював колишній найманець "Іноземного легіону" на ім'я Гораціу Потра.

У Румунії заарештували 20 озброєних чоловіків, які прямували на протести у Бухаресті
Ультраправий кандидат Келін Джорджеску
Фото: EPA/UPG

У Румунії вчора ввечері заарештували 20 озброєних чоловіків по дорозі до столиці Бухаресту для участі в акціях протесту проти рішення про скасування президентських виборів через втручання Росії, пише Financial Times.

Лідер анульованого голосування, ультраправий, антиєвропейський кандидат Келін Джорджеску закликав своїх прихильників зібратися навколо закритих виборчих дільниць у неділю, в день скасованого другого туру.

“Ніхто ніколи не може зачинити двері перед румунами, особливо державні інституції. Держава має бути відкритою для людей, а не закритою. Інституції (повинні) дозволити румунам вибирати свою долю і не дозволяти іншим вибирати за них”, ‒ заявив політик.

Затриманих очолював колишній найманець "Іноземного легіону" на ім'я Гораціу Потра. Коли їх зупинила поліція, в автомобілях чоловік виявили зброю та мачете.

Потра сказав журналістам у поліцейській дільниці у місті Плоєшть, за 80 км на північ від столиці, куди його доставили на допит, що їхав до Бухареста. Однак він відмовився коментувати, чому в авто була зброя.

Що було раніше

  • Конституційний суд Румінї у п’ятницю прийняв безпрецедентне рішення скасувати перший тур голосування, який відбувся у листопаді і у якому переміг Джорджеску, раніше маловідомий ультранаціоналіст. Джорджеску симпатизує Володимиру Путіну та виступає проти НАТО та ЄС.
  • Джорджеску назвав рішення Конституційного суду Румунії державним переворотом.
  • Румунія є першою демократичною країною, яка скасувала вибори через втручання Росії, хоча подібні звинувачення лунали перед виборами до Європейського парламенту в червні та нещодавно під час референдуму щодо вступу в ЄС і президентських виборів у Молдові.
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