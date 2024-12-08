У Румунії заарештували 20 озброєних чоловіків, які прямували на протести у Бухаресті

У Румунії вчора ввечері заарештували 20 озброєних чоловіків по дорозі до столиці Бухаресту для участі в акціях протесту проти рішення про скасування президентських виборів через втручання Росії, пише Financial Times.

Лідер анульованого голосування, ультраправий, антиєвропейський кандидат Келін Джорджеску закликав своїх прихильників зібратися навколо закритих виборчих дільниць у неділю, в день скасованого другого туру.

“Ніхто ніколи не може зачинити двері перед румунами, особливо державні інституції. Держава має бути відкритою для людей, а не закритою. Інституції (повинні) дозволити румунам вибирати свою долю і не дозволяти іншим вибирати за них”, ‒ заявив політик.

Затриманих очолював колишній найманець "Іноземного легіону" на ім'я Гораціу Потра. Коли їх зупинила поліція, в автомобілях чоловік виявили зброю та мачете.

Потра сказав журналістам у поліцейській дільниці у місті Плоєшть, за 80 км на північ від столиці, куди його доставили на допит, що їхав до Бухареста. Однак він відмовився коментувати, чому в авто була зброя.

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