У Грузії хочуть заборонити прикривати обличчя на мітингах

Приводом до такого нововведення є напад осіб у масках на знімальну групу.

У Грузії планують ухвалити закон, який заборонятиме прикривати обличчя на акціях протесту.

Про це повідомив прем'єр-міністр Іраклій Кобахідзе, пише "Ехо Кавказу".

За словами поліктика, цей закон сприятиме превенції насильства і схожі заборони є у низці країн ЄС.

Приводом для такої ініціативи став напад осіб у масках на знімальну групу опозиційного телеканалу «Пірвелі» – журналістку Маку Чіхладзе та її оператора Георгія Шецірулі. Також невідомі біля офісу коаліції «За зміни» побили члена партії Кобу Хабазі, та застосували фізичне насильство щодо іншого члена партії. Стало відомо і про побиття актора Георгія Махарадзе.

Імовірно, офіційна заборона поширюватиметься на окуляри, респіратори та протигази, які унеможливлюють ідентифікацію особи. У правлячій партії поки не вигадали, як карати тих, хто порушить нове правило.

Раніше влада негласно ввела заборону на продаж піротехніки та засобів захисту, які купували протестувальники – каски, респіратори, протигази.

Видання зазначає, що під час акцій, окрім самих учасників, маски носять практично всі без винятку силовики, у тому числі патрульні поліцейські. Також свої обличчя приховують і люди у формі без розпізнавальних знаків, а також «титушки» та «зондер»-групи, що орудують на вулицях Тбілісі та б'ють протестувальників.