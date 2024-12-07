Грузинські силовики підозрюють актора та коміка у груповому насильстві

У Грузії силовики пред'явили звинувачення актору Андро Чичінадзе та коміку Онисе Цхададзе, їм загрожує 9 років в'язниці.
Про це повідомляє Sova News.
Адвокатка Андро Чичінадзе Маріам Джікія зазначила, що подана в обвинувальному висновку інформація не має жодного відношення до її підзахисного. Він не брав участі в жодних групових злочинах, а у справі фігурують імена та прізвища людей, яких Чичінадзе взагалі не знає.
В свою чергу, адвокат Онисе Цхададзе Лаша Цуцькірідзе каже, що комік наполягає на своїй невинності та має право зберігати мовчання.
Втім, МВС Грузії запевнило, що при особистому обшуку та обшуку квартир обвинувачених вилучили мобільні телефони, комп'ютерну техніку, військовий одяг та респіратори.
У рамках поточних акцій 13 осіб було затримано за підозрою у організації, керівництві чи участі у груповому насильстві та публічних закликах до насильницьких дій. Ще одну людину влада Грузії звинувачує у підготовці вибуху.
Опоненти влади говорять про те, що ці справи сфальшовані.
- Починаючи з 28 листопада в Грузії на акціях протесту було затримано близько 400 осіб. Понад 350 осіб проходять у адміністративних справах, а 26 – у кримінальних.
- Понад 300 затриманих зазнали тортур і нелюдського поводження. Стаціонарного лікування потребували понад 80 затриманих.
- Судді виносять рішення на підставі показань поліцейських, а докази захисту не беруть до уваги. Також судді жодного разу не звернулись до Спеціальної слідчої служби в тих випадках, коли затриманих били або катували. Судді не дозволяють затриманим розповідати про побиття та тортури, і кажуть, що їх це не стосується.