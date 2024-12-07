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Грузинські силовики підозрюють актора та коміка у груповому насильстві

Їм загрожує 9 років в'язниці.

Грузинські силовики підозрюють актора та коміка у груповому насильстві
Андро Чичінадзе та Онисе Цхададзе
Фото: Sova News

У Грузії силовики пред'явили звинувачення актору Андро Чичінадзе та коміку Онисе Цхададзе, їм загрожує 9 років в'язниці.

Про це повідомляє Sova News.

Адвокатка Андро Чичінадзе Маріам Джікія зазначила, що подана в обвинувальному висновку інформація не має жодного відношення до її підзахисного. Він не брав участі в жодних групових злочинах, а у справі фігурують імена та прізвища людей, яких Чичінадзе взагалі не знає.

В свою чергу, адвокат Онисе Цхададзе Лаша Цуцькірідзе каже, що комік наполягає на своїй невинності та має право зберігати мовчання.

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Втім, МВС Грузії запевнило, що при особистому обшуку та обшуку квартир обвинувачених вилучили мобільні телефони, комп'ютерну техніку, військовий одяг та респіратори.

У рамках поточних акцій 13 осіб було затримано за підозрою у організації, керівництві чи участі у груповому насильстві та публічних закликах до насильницьких дій. Ще одну людину влада Грузії звинувачує у підготовці вибуху. 

Опоненти влади говорять про те, що ці справи сфальшовані.

  • Починаючи з 28 листопада в Грузії на акціях протесту було затримано близько 400 осіб. Понад 350 осіб проходять у адміністративних справах, а 26 – у кримінальних. 
  • Понад 300 затриманих зазнали тортур і нелюдського поводження. Стаціонарного лікування потребували понад 80 затриманих.
  • Судді виносять рішення на підставі показань поліцейських, а докази захисту не беруть до уваги. Також судді жодного разу не звернулись до Спеціальної слідчої служби в тих випадках, коли затриманих били або катували. Судді не дозволяють затриманим розповідати про побиття та тортури, і кажуть, що їх це не стосується.
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