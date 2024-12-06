Терориста Нідала Аль-Наджара було ліквідовано 3 грудня 2024 року.

Ізраїль знищив керівника авіапідрозділу ХАМАС у Газі, одного з організаторів повітряного проникнення на територію Ізраїлю 7 жовтня 2023 року.

Про це повідомила пресслужба ЦАХАЛ.

Зазначається, що терориста Нідала Аль-Наджара, керівника підрозділу протиповітряної оборони ХАМАС у Газі було ліквідовано 3 грудня 2024 року.

Аль-Наджар протягом всієї війни був одним із керівників атак на Ізраїль і війська ЦАХАЛу, що діяли в центральній Газі. Зокрема, за допомогою атак із вибуховими безпілотниками на війська ЦАХАЛу.