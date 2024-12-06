Ізраїль знищив керівника авіапідрозділу ХАМАС у Газі, одного з організаторів повітряного проникнення на територію Ізраїлю 7 жовтня 2023 року.
Про це повідомила пресслужба ЦАХАЛ.
Зазначається, що терориста Нідала Аль-Наджара, керівника підрозділу протиповітряної оборони ХАМАС у Газі було ліквідовано 3 грудня 2024 року.
Аль-Наджар протягом всієї війни був одним із керівників атак на Ізраїль і війська ЦАХАЛу, що діяли в центральній Газі. Зокрема, за допомогою атак із вибуховими безпілотниками на війська ЦАХАЛу.
- Ізраїль ліквідував заступника командира батальйону “Шаті” угруповання ХАМАС Маджді Акілана. Він відповідальний за різанину в кібуці Нахаль-Озі 7 жовтня 2023 року.
- Також був ліквідований Мамдух Мехна, старший член підрозділу прокладки тунелів в Газі, який проник у Нахал-Оз 7 жовтня. Мехна керував плануванням і будівництвом тунелів ХАМАС, а також підземним навчанням оперативників.
- Крім того, ліквідували Ахмада Сувайдана, командира роти батальйону “Шаті”, який брав участь у викраденні ізраїльських цивільних осіб у Смугу Гази 7 жовтня.