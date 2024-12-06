Канада розширила список заборонених видів вогнепальної зброї, деякі передасть Україні

Мова йде про 324 різновиди. які опинилися під забороною.

Уряд Канади розширив перелік заборонених видів вогнепальної зброї. Мова йде про сотні, пише «Голос Америки» з посиланням на АР.

При цьому деякі види зброї Оттава планує передати нашій державі.

За словами міністра громадської безпеки Домініка Леблана, під забороною опинилися моделі «штурмової» вогнепальної зброї, яку викуповуватимуть у населення.

«У межах цього процесу уряд Канади зобов’язався перед українським урядом визначити, чи можна передати частину цієї зброї для підтримки боротьби за демократію в Україні», — сказав міністр під час виступу у парламенті.

Тим часом канадський міністр оборони Білл Блер повідомив, що Оттава уже звернулася до української влади з цією пропозицією, і Київ висловив зацікавленість.

Поза законом, відповідно до рішення уряду Канади, опинилися ще 324 різновиди вогнепальної зброї. Міністр громадської безпеки вважає, що ця зброя призначена для поля бою, а не для мисливців чи спортивних стрільців.

Це близько 14 500 одиниць зброї, і за підрахунками представника бюджетного комітету парламенту, програма може коштувати понад 750 мільйонів канадських доларів.