Пустити півня: кінобіографія Марії Каллас, що прозвучала фальшивою нотою
Пустити півня: кінобіографія Марії Каллас, що прозвучала фальшивою нотою
Подільський міст у Києві «привідкрили». Як їде міст-довгобуд, чи врятує він лівий берег і коли запустять метро
Подільський міст у Києві «привідкрили». Як їде міст-довгобуд, чи врятує він лівий берег і коли запустять метро
Похвалили, але вказали на шахрайство і не лише: що каже свіжий звіт ВООЗ і Світового банку про медреформу
Похвалили, але вказали на шахрайство і не лише: що каже свіжий звіт ВООЗ і Світового банку про медреформу
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Українська ракетна програма: ключ до перемоги та гарантія безпеки у майбутньому
Українська ракетна програма: ключ до перемоги та гарантія безпеки у майбутньому
Електронне голосування чи поштою. Чи готують такий варіант для українців?
Електронне голосування чи поштою. Чи готують такий варіант для українців?
​Генерал-майор Служби державної охорони Грузії звернувся до армії і закликав підтвердити вірність батьківщині і народу
​Генерал-майор Служби державної охорони Грузії звернувся до армії і закликав підтвердити вірність батьківщині і народу
Журналіст і публіцист Віталій Портников: «Вступ України до ЄС без вступу до НАТО не відбудеться»
Журналіст і публіцист Віталій Портников: «Вступ України до ЄС без вступу до НАТО не відбудеться»
Не потрібно писати заяву чи йти у відділення: в Укрпошті розповіли, як отримати 1000 гривень зимової підтримки
Не потрібно писати заяву чи йти у відділення: в Укрпошті розповіли, як отримати 1000 гривень зимової підтримки
ГоловнаСвіт

​Данія і Швеція придбають велику партію БМП, частина з яких передбачена для України

Заплановано передати наші державі 40 сучасних CV 90.

​Данія і Швеція придбають велику партію БМП, частина з яких передбачена для України
БМП MKIIIC
Фото: Erik Simander

Швеція і Данія об'єднують зусилля і купують партію БМП у BAE Systems Hägglunds на 25 мільярдів шведських крон, пише видання Dagens Nyheter.

Це близько 115 бойових машин для Данії та 50 для Швеції, а також 40 сучасних CV90 для України.

Підтримайте LB.UA - ми працюємо для вас

Раніше Швеція передала нашій державі 50 старих бойових машин, а закупівля, яка відбувається зараз, є заміною машин для шведської армії – але в значно сучаснішій версії. 

  • Минулого місяця сім країн Європи домовились посилити підтримку України. Про це оголосили у спільній заяві глави урядів Данії, Естонії, Фінляндії, Латвії, Норвегії, Польщі та Швеції.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies