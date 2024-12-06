​Данія і Швеція придбають велику партію БМП, частина з яких передбачена для України

Швеція і Данія об'єднують зусилля і купують партію БМП у BAE Systems Hägglunds на 25 мільярдів шведських крон, пише видання Dagens Nyheter.

Це близько 115 бойових машин для Данії та 50 для Швеції, а також 40 сучасних CV90 для України.

Раніше Швеція передала нашій державі 50 старих бойових машин, а закупівля, яка відбувається зараз, є заміною машин для шведської армії – але в значно сучаснішій версії.