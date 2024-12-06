Сирський попрацював у бригадах, що ведуть бої на Курському напрямку та назвав головні нинішні завдання

Робота триває цілодобово і на полі бою, і в пунктах управління.

Головнокомандувач Олександр Сирський повідомив, що попрацював у бригадах, які виконують завдання на Курському напрямку. Головна задача зараз – посилення стійкості оборони, завдання ворогу втрат, підготовка резервів.

Вирішенню цих питань і була присвячена робота, йдеться у Telegram головкома. Він додав, що робота і на пунктах управління, і на полі бою триває фактично цілодобово.

"Наші воїни ефективно та системно знищують наступаючого переважаючими силами противника", – сказав він.