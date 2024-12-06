Сирський попрацював у бригадах, що ведуть бої на Курському напрямку та назвав головні нинішні завдання

Головнокомандувач Олександр Сирський повідомив, що попрацював у бригадах, які виконують завдання на Курському напрямку. Головна задача зараз – посилення стійкості оборони, завдання ворогу втрат, підготовка резервів.
Вирішенню цих питань і була присвячена робота, йдеться у Telegram головкома. Він додав, що робота і на пунктах управління, і на полі бою триває фактично цілодобово.
"Наші воїни ефективно та системно знищують наступаючого переважаючими силами противника", – сказав він.
- Курська операція триває з серпня цього року. Сили оборони захопили певну частину російської території, аби зменшити кількість ударів по цивільних в прикордонні на території України.
- Для посилення росіяни перекинули в Курську область близько 11 000 військових із Північної Кореї.