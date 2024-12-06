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Сирський попрацював у бригадах, що ведуть бої на Курському напрямку та назвав головні нинішні завдання

Робота триває цілодобово і на полі бою, і в пунктах управління. 

Сирський попрацював у бригадах, що ведуть бої на Курському напрямку та назвав головні нинішні завдання
Олександр Сирський
Фото: Facebook/Головнокомандувач ЗС України

Головнокомандувач Олександр Сирський повідомив, що попрацював у бригадах, які виконують завдання на Курському напрямку. Головна задача зараз – посилення стійкості оборони, завдання ворогу втрат, підготовка резервів.

Вирішенню цих питань і була присвячена робота, йдеться у Telegram головкома. Він додав, що робота і на пунктах управління, і на полі бою триває фактично цілодобово.

"Наші воїни ефективно та системно знищують наступаючого переважаючими силами противника", – сказав він. 

  • Курська операція триває з серпня цього року. Сили оборони захопили певну частину російської території, аби зменшити кількість ударів по цивільних в прикордонні на території України. 
  • Для посилення росіяни перекинули в Курську область близько 11 000 військових із Північної Кореї. 
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