NYT: Маск витратив понад понад чверть мільярда доларів, щоб допомогти Трампу перемогти

Величезні витрати найбагатшої людини світу тихо підживлювали союзницькі угруповання, про них стало відомо лише зараз.

Ілон Маск, найбагатша людина світу, витратив понад чверть мільярда доларів в останні місяці цьогорічних виборів президента США, щоб допомогти Дональду Трампу перемогти на них.

Такі цифри виявили федеральні документи, пише New York Times.

“Ця сума ‒ лише мала частина багатства пана Маска. Але це, проте, приголомшлива сума від одного донора, який влив гроші в союзницькі групи і відіграє роль у формуванні наступної адміністрації”, ‒ зазначає газета.

NYT додає, що одним із найзухваліших кроків Маска було виділення 20 мільйонів доларів на підтримку суперкомітету політичних дій, названого на честь Рут Бейдер Гінзбург, покійної ліберальної судді Верховного суду, але який прагнув допомогти Трампу, пом'якшивши його антиабортні позиції.

Згідно з новими документами у Федеральній виборчій комісії, Маск направив левову частку грошей, які він пожертвував, у свій головний комітет політичних дій ‒ America PAC, виписавши три чеки по $25 млн кожен в останні тижні виборчих перегонів. Маск також витратив $40,5 млн на юридично спірні чеки виборцям у спірних штатах, які підписали петицію на підтримку Конституції.

Протягом перегонів він передав America PAC “приголомшливі 239 мільйонів доларів” як готівкою, так і в натуральній формі. Маск також пожертвував 4 мільйони доларів America PAC 12 листопада, через тиждень після дня виборів.

Після виборів мільярдер очолив зусилля зі скорочення штату федерального уряду, також він висловлювався з низки різних кадрових рішень, які прийняв обраний президент.

“Хоча дехто з оточення пана Трампа ‒ а часом і сам обраний президент ‒ часом, здавалося, втомився від постійної присутності пана Маска, переваги, які він приносить через величезну фінансову підтримку та велику платформу соціальних мереж, явно переважують будь-які побоювання”, ‒ зазначає New York Times.

Загальні витрати Маска на вибори поки що невідомі, і, можливо, ніколи не будуть відомі. Зазначимо, інвестор зменшив фінансову підтримку для консервативних груп з низьким рейтингом, включно з 12 мільйонів доларів для двох груп, які намагаються обрати сенаторів-республіканців: “Senate Leadership Fund” та “Sentinel Action Fund”.

Маск, який спочатку хотів приховати свою підтримку Трампа, можливо також фінансував структури, що “займаються тіньовими грошима” і які ніколи не розкриють його участі або пожертвування.