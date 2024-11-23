Після виборів у США статки Маска зросли до майже $350 млрд

Від 4 листопада його статки, понад дві третини яких складають акції та опціони Tesla, збільшилися на 35%.

Після президентських виборів у США статки мільярдера та винахідника Ілона Маска, який підтримував кандидатуру республіканця Дональда Трампа, сягнули до 347,8 млрд доларів.

Про це пише Bloomberg.

Таким чином чистий капітал Маска перевищує попередній максимум, встановлений у листопаді 2021 року, – 340,4 мільярда доларів. Його статок, понад дві третини якого припадає на акції та опціони Tesla, зріс на 35% за день до виборів.

Зростання зумовлене зростанням ціни акцій Tesla і новим етапом фінансування, згідно з яким його стартап зі штучного інтелекту xAI оцінюється в 50 мільярдів доларів. У виданні зазначають, що цінність численних бізнесів Маска різко зросла після того, як перемога на виборах Дональда Трампа звернула на мільярдера "політичну увагу".

Акції Tesla вчора зросли на 3,8%. Це стало віддзеркаленням "оптимізму" планів команди Трампа щодо пільг на безпілотні автомобілі та електромобілі, які мали б допомогти компанії Маска отримати перевагу над аналогами. А із 4 листопада вони піднялися у ціні на 45%, додавши близько 350 мільярдів доларів ринкової вартості.

Тим часом вартість xAI зросла більш ніж удвічі від травня, а Wall Street Journal повідомляє, що перемога Трампа допомогла стимулювати новий інтерес інвесторів.

53-річний Маск приєднався до Трампа на завершальній стадії президентських перегоніввін їздив із ним у тур та особисто вніс понад 170 мільйонів доларів на підтримку республіканця.

Члени перехідної команди Трампа повідомили, що планують зробити федеральний реєстр безпілотних авто одним із пріоритетів Міністерства транспорту, що, ймовірно, уможливить більш широке їх впровадження. Теперішня політика дозволяє Tesla та іншим автовиробникам випускати лише 2500 повністю автономних автомобілів на рік. Т

Також Трамп виступає за скасування податкових пільг на електромобілі в розмірі до $7500 і скорочення норм викидів, які були запроваджені адміністрацією президента Джо Байдена.