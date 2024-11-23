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Міністром фінансів в адміністрації Трампа стане відомий міжнародний інвестор

Скотт Бессент не є прихильником підняття тарифів та мит.

Міністром фінансів в адміністрації Трампа стане відомий міжнародний інвестор
Скотт Бессент
Фото: PBS

Дональд Трамп оголосив ще одного кандидата на посаду у своєму майбутньому уряді: міністром фінансів республіканець хоче бачити відомого міжнародного інвестора та геополітичного стратега Скотта Бессента.

Як пише Reuters, 62-річний економіст є прихильником податкової реформи та дерегуляції, а також виступає за збільшення банківських позик та активніше виробництво енергії. 

Загалом Бессента вважають поміркованим фінансистом, який не заохочує агресивні тарифи та великі митні збори. Ця якість йде всупереч багатьом обіцянкам Дональда Трампа застосувати жорсткі фінансові рамки для товарів з Китаю та Європейського Союзу. На Волл-стріт вважають, що вибір Бессента свідчить про те, що обраний президент вирішив дотримуватися менш радикального підходу. 

Reuters відзначає, що новий міністр відіграватиме важливу роль у наданні Україні багатомільярдної підтримки за програмою "Великої сімки". Від нього також залежить формування пакетів санкцій. Проте впевненості у тому, що нова адміністрація буде продовжувати фінансовий тиск на Москву, поки немає.

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