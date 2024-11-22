Польська компанія потрапила у «чорний список» Швейцарії, бо закупила і передала боєприпаси для України

Як відомо, швейцарське законодавство забороняє експорт зброї, техніки, що належить Швейцарії або вироблена у країні, до воюючих сторін.

Польська компанія UMO потрапила у «чорний список» Швейцарії – країна заборонила фірмі експорт, коли дізналася, що придбані боєприпаси потрапили в Україну, пише Swiss Info.

У липні 2023 року 645 тисяч боєприпасів різних калібрів швейцарської компанії P Defence потрапили у нашу державу.

Це вперше UMO потрапила під суворі обмеження. Адже відомо, що законодавство Швейцарії забороняє постачати зброю, техніку, вироблену в країні, воюючим сторонам.

Наразі нНевідомо, чи застосовувалися ці боєприпаси на полі бою в Україні, чи ні. Як йдеться в аудиторському звіті SECO, компанія Swiss P Defence нічого не знала про це, вона експортувала боєприпаси, припускаючи, що вони залишаться у Польщі.

При цьому Swiss P Defence заздалегідь вжила заходів щодо мінімізації подібних ризиків. Наприклад, у рамковій угоді з польською компанією було зазначено, що боєприпаси можуть бути перепродані лише державним органам, приватним охоронним компаніям, виробникам зброї чи спортивним організаціям на території Польщі.