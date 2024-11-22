​Болгарію і Румунію невдовзі мають офіційно включити до Шенгенської зони

Болгарія та Румунія мають увійти офіційно до Шенгенської зони.
Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
За її словами, 22 листопада у Будапешті з цього приводу відбулися неформальні обговорення і результат – позитивний.
«Зняття внутрішнього контролю на сухопутних кордонах – остання перешкода. Я вітаю позитивний результат неформальних обговорень у Будапешті сьогодні», - написала президентка Єврокомісії у соцмережі Х.
Тепер Рада ЄС має видати офіційне рішення.
- 31 березня цього року Болгарія і Румунія частково приєдналися до Шенгенської зони
- Із грудня минулого року обидві держави-члени вжили всіх необхідних заходів для безпешкодного застосування шенгенських правил.