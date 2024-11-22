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​Болгарію і Румунію невдовзі мають офіційно включити до Шенгенської зони

22 листопада у Будапешті з цього приводу відбулися неформальні обговорення.

​Болгарію і Румунію невдовзі мають офіційно включити до Шенгенської зони
Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Фото: EPA/UPG

Болгарія та Румунія мають увійти офіційно до Шенгенської зони.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, 22 листопада у Будапешті з цього приводу відбулися неформальні обговорення і результат – позитивний.

«Зняття внутрішнього контролю на сухопутних кордонах – остання перешкода. Я вітаю позитивний результат неформальних обговорень у Будапешті сьогодні», - написала президентка Єврокомісії у соцмережі Х.

Тепер Рада ЄС має видати офіційне рішення. 

  • 31 березня цього року Болгарія і Румунія частково приєдналися до Шенгенської зони
  • Із грудня минулого року обидві держави-члени вжили всіх необхідних заходів для безпешкодного застосування шенгенських правил.
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