​Болгарію і Румунію невдовзі мають офіційно включити до Шенгенської зони

22 листопада у Будапешті з цього приводу відбулися неформальні обговорення.

Болгарія та Румунія мають увійти офіційно до Шенгенської зони.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, 22 листопада у Будапешті з цього приводу відбулися неформальні обговорення і результат – позитивний.

«Зняття внутрішнього контролю на сухопутних кордонах – остання перешкода. Я вітаю позитивний результат неформальних обговорень у Будапешті сьогодні», - написала президентка Єврокомісії у соцмережі Х.

Тепер Рада ЄС має видати офіційне рішення.