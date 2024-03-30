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31 березня Болгарія і Румунія частково приєднаються до Шенгенської зони

Із грудня минулого року обидві держави-члени вжили всіх необхідних заходів для безпешкодного застосування шенгенських правил.

31 березня Болгарія і Румунія частково приєднаються до Шенгенської зони
Фото ілюстративне
Фото: pakistanbbcnews.com

31 березня Болгарія та Румунія стануть членами Шенгенської угоди: шенгенські правила застосовуватимуться в обох державах-членах, включаючи видачу шенгенських віз, а контроль на внутрішніх повітряних і морських кордонах буде скасовано.

Про це йдеться на сайті Єврокомісії. 

Зазначається, що приєднання цих двох держав до Шенгенської зони зробить спільний простір більш привабливим завдяки значному розширенню найбільшого у світі спільного простору без внутрішнього прикордонного контролю.

"Завтра важливий день: Болгарія та Румунія приєднуються до Шенгенської сім’ї. Я вітаю скасування внутрішніх перевірок на повітряному та морському кордоні. Це великий успіх для обох країн. І історичний момент для Шенгенської зони – найбільшої зони вільного пересування у світі. Разом ми будуємо сильнішу, об’єднанішу Європу для всіх наших громадян", – заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Із грудня минулого року обидві держави-члени вжили всіх необхідних заходів для безпешкодного застосування шенгенських правил з 31 березня 2024 року.

Також між державами-членами вздовж західнобалканського та східно-середземноморського маршрутів, включаючи Болгарію, Румунію, Австрію, Грецію, Угорщину та Словаччину, було створено регіональну ініціативу щодо співпраці поліції. 

Це дозволить спільно та стабільно вирішувати пов’язані виклики, в тому числі щодо транскордонної злочинності.Згодом Раді потрібно буде ухвалити рішення про встановлення дати скасування перевірок на внутрішніх сухопутних кордонах між Болгарією, Румунією та іншими країнами Шенгенської угоди. 

Шенгенська зона

  • Шенгенська зона включає в себе 27 європейських держав, що приєдналися до однойменної угоди, підписаної в селі Шенген (Люксембург) в 1985 році. У плані міжнародних подорожей Шенгенська зона діє подібно до єдиної держави з прикордонним контролем на зовнішньому кордоні — при в'їзді та виїзді із зони, але без прикордонного контролю на внутрішніх кордонах держав, що входять у цю зону.
  • З 27 країн ЄС 23 входять до Шенгенської зони. З чотирьох членів ЄС, які не входять до Шенгенської зони, три — Болгарія, Кіпр та Румунія  — юридично зобов'язані приєднатися до цієї зони в майбутньому; Ірландія зберігає право на неучасть, натомість застосовуючи власну візову політику, перебуваючи в єдиному міграційному просторі разом з Сполученим Королівством. 
  • Чотири країни-члени Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ), Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія та Швейцарія, не є членами ЄС, але підписали угоди про приєднання до Шенгенської угоди і є членами Шенгенської зони. 
  • Крім того, три європейські мікродержави — Монако, Сан-Марино та Ватикан — зберігають відкриті кордони для пасажирських перевезень зі своїми сусідами, і тому вважаються де-факто членами Шенгенської зони через практичну неможливість подорожувати до них або з них без транзиту, принаймні через одну країну-члена Шенгенської зони.
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