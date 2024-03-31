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Франція передасть Україні сотні одиниць бронетехніки і ракети, — Le Monde

Пакет військової допомоги міститиме сотні одиниць бронетехніки та зенітні ракети Aster.

Франція передасть Україні сотні одиниць бронетехніки і ракети, — Le Monde
Фото: liga.net

Париж готує новий пакет військової допомоги для України в якому будуть сотні одиниць бронетехніки і зенітні ракети Aster, пише видання Le Monde з посиланням на міністра оборони Франції Себастьяна Лекорню

За словами Лекорню, Франція поставить Україні сотні одиниць бронетехніки і ракети Aster в рамках нового пакету військової допомоги. Ідеться про броньовану техніку, яка є на озброєнні Франції, але її збираються замінити новішою. 

Також Париж хоче допомогти з посиленням протиповітряної оборони України, тому підготував партію зенітних ракет Aster  для системи ППО SAMP/T.  

"Щоб утримувати таку велику лінію фронту, українській армії потрібні, наприклад, наші броньовані фронтові машини: це абсолютно необхідно для мобільності військ. Ця стара техніка, яка ще придатна до експлуатації, зможе принести безпосередню користь Україні в значних кількостях. Йдеться про сотні у 2024 році й на початку 2025 року", — зазначив Лекорню.

За словами міністра, Франція розробляє боєприпаси з дистанційним керуванням, щоб доставити їх в Україну вже цього літа.

  • Раніше повідомлялося, що Франція зможе доставити Україні 78 гаубиць Caesar і збільшить постачання снарядів.
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